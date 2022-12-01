Haberler Haberler KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR? | 2022 kış lastiği takmamanın cezası ne kadar ? Erken takılır mı?

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR? | 2022 kış lastiği takmamanın cezası ne kadar ? Erken takılır mı?

Kışın kaygan yollarda güvenli trafik amacını sağlamak amacıyla getirilen kış lastiği uygulaması, 2022 - 2023 yılları için başlıyor. Aracının lastiklerini kış lastikleriyle değiştirmek veya lastiklere zincir takmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında 'Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? 2022 kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? Erken takılır mı? sorularının cevabını araştırıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 10:20
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR? | 2022 kış lastiği takmamanın cezası ne kadar ? Erken takılır mı?

Trafikte güvenli sürüşü sağlamak, hem araç içindekilerin hem de yayaların emniyetini sağlamak amacıyla uygulamaya sokulan kış lastiği, bu yıl da araç sahipleri tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar lastiği de denilen ve kar ve buz üzerinde, ıslak zeminlerde kayma yapmadan yola tutunma gücünü artırabilen tür olan kış lastiği (veya diğer aıyla kar lastiği) uygulamasının tarihi ve cezası merak ediliyor. İşte detaylar...

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.

Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır. 1 Nisan'da kış lastikleri, yaz lastiği ile değiştirilir veya lastiğe takılan zincir çıkartılır. 4 ay boyunca takılı kalan olan kış lastiği, güvenli yol tutuşu için zorunlu kılınmıştır.

2022 KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR ?

1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında aracında uygun lastik bulunmayan araç sahiplerine 1152 TL ceza kesilmektedir. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

KIŞ LASTİĞİ ERKEN TAKILIR MI?

🚘Kış lastikleri, soğuk havalar ve kış yağışları için özel olarak tasarlanmıştır. Havalar ısınınca, buzda çekişi kolaylaştıran keskin uçlara veya karda ilerlemeyi sağlayan ekstra diş derinliğine ihtiyacınız kalmaz. Kış lastiklerinin kauçuk sırtları, dört mevsim ve yaz lastiklerininkinden çok daha esnektir. Kışın çekişi kolaylaştıran esnek kauçuk sırt, sıcak havalarda hızla aşınır. Dört mevsim ve yaz lastikleri, sıcak havalara dayanacak şekilde yapılır, dolayısıyla daha uzun sürede aşınırlar.

🚘Sıcak havada, kış lastikleri, dört mevsim ve yaz lastikleriyle aynı yol tutuşu sağlamazlar. Bir kış lastiği, sıcak havada hızlı bir tepki veremez. Kış lastiklerinin, kar ve buzda yol tutuş için bu esnekliğe ihtiyacı vardır ama sıcak havada aynı şekilde işe yaramazlar.

🚘Yaz mevsiminde kış lastiği kullanmanın önerilmemesinin en önemli sebebi, kaza ihtimalini arttırmasıdır. Örneğin yaz aylarında kış lastiğinin çabuk ve daha çok ısınması nedeniyle fren mesafesi uzar. Ayrıca kış lastiklerinin yumuşak yanakları nedeniyle keskin virajlarda araçlar yana daha çok yatıp yoldan ayrılabilir.

🚘Kış lastiğini yazın kullanmanın yarattığı sorunlardan biri, yakıt tüketimini önemli ölçüde arttırmasıdır. Kış lastikleri, yapıları gereği yüzeye daha çok tutunur. Bu nedenle kış aylarında bile yakıt tüketimini artırır.

🚘Kış lastikleri, yaz aylarında hem yumuşak hamurları nedeniyle kayma gibi sorunlara hem de genlerinde olan tutunma eğilimi nedeniyle fazla yakıt tüketilmesine neden olur. Bu durum daha fazla karbon salınımı yapılmasına ve çevreye normalden daha fazla zarar verilmesine de yol açar.

🚘Yaz aylarında kış lastiği kullanmanın bir diğer sorunu ise konforla ilgilidir. Aracın yalıtımına rağmen kış lastiklerinin üzerinde yer alan özel yivler nedeniyle daha fazla yol gürültüsü duyulur. Yaz aylarında kış lastiği kullanılması durumunda ise bu gürültünün şiddeti artar.

🚘Kış lastikleri yaz aylarında normalden çok daha hızlı aşınır ve diş derinliklerini öngörülen süreden daha çabuk kaybeder. Bu da normalden daha kısa sürede lastiklerin yenilenmesini zorunlu kılmaktadır.

🚘Kısacası mevsime uygun lastik kullanmak hem yol güvenliğini arttırır hem yakıt tasarrufu sağlar hem de lastiklerin çabuk aşınmasına engel olur. Sürücülerin, can güvenliğini tehlikeye atmamaları ve bütçelerini zedelememeleri için mevsime uygun lastikleri tercih etmesi önerilmektedir.

DİĞER
Sadece 100 kişiden 1’i çözebiliyor! 30 saniyede çözün, sonucu görün…
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evlerinin sokağı dar olunca harekete geçti! Özel tasarım yeni arabalarının fiyatı dudak uçuklattı
Çarpıcı eleştiri! "Rahatsız etmeye başladı"
Aslan'a müjde! Prensipte anlaşıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Binek araçlarda kış lastiği zorunlu mu?
2022 TKGM 426 personel alımı başvuru şartları!
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (1 Aralık 2022)
Karaman TOKİ çekiliş sonuçları sorgula (TOKİ Karaman isim listesi)
Bolu TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgula (TOKİ Bolu isim listesi)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Talisca'ya sert tepki! "Sınır dışı edilmeli" Talisca'ya sert tepki! "Sınır dışı edilmeli" 09:32
Frutti Extra Bursaspor evinde kazandı Frutti Extra Bursaspor evinde kazandı 09:30
F.Bahçe Crespo transferi için masaya oturuyor! Dev rakam... F.Bahçe Crespo transferi için masaya oturuyor! Dev rakam... 09:28
Gaziantep Basketbol deplasmanda kayıp Gaziantep Basketbol deplasmanda kayıp 09:18
Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda kaybetti Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda kaybetti 09:01
Darüşşafaka deplasmanda kazandı Darüşşafaka deplasmanda kazandı 08:53
Daha Eski
Çarpıcı eleştiri! "Rahatsız etmeye başladı" Çarpıcı eleştiri! "Rahatsız etmeye başladı" 08:18
Aslan'a müjde! Prensipte anlaşıldı Aslan'a müjde! Prensipte anlaşıldı 06:47
Fener'den güzel prova Fener'den güzel prova 00:54
Maç hastası Maç hastası 00:49
F.Bahçe ikinci yarı geri döndü! F.Bahçe ikinci yarı geri döndü! 00:28
F.Bahçeli yıldız sakatlanarak sahayı terk etti! F.Bahçeli yıldız sakatlanarak sahayı terk etti! 00:28