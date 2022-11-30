TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI 2022 | Tuzla TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Tuzla kabul edilenler isim listesi

TOKİ öncülüğünde yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1 milyon'dan fazla kişi İs tanbul'dan olmak üzere toplam 8 milyon vatandaşın başvurduğu proje kapsamında, 30 Kasım Çarşamba günü Tuzla'da kura çekilişi yapılacak. Aydınlı Mahallesi Konaşlı Mevkii'ne inşa edilecek evler için düzenlenecek kura çekimine ilişkin arama motorlarında araştırılan Tuzla TOKİ kura sonuçları 2022, Tuzla TOKİ çekiliş sonuçları sorgula ve 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Tuzla kabul edilenler isim listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

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1+1, 2+1, 3+1 TOKİ TUZLA KABUL EDİLENLER İSİM LİSTESİ

TOKİ İstanbul Tuzla Projesi'nde 2 oda + 1 salon ve 3 oda + 1 salon konut tipleri yer alıyor. Tamamı için 240 ay vade sağlanacak olan konutlarda 2 oda + 1 salon konutların fiyatları 608 bin, 3+ 1 projelerin fiyatları ise 850 bin Türk Lirası'ndan başlayacak. Proje kapsamında en fazla konut 50 bin ile İstanbul'a yapılırken bu konutlardan 20 bin 920'si Tuzla'ya yapılacak.

30 Kasım Çarşamba günü ise, Aydınlı Mahallesi, Konaşlı Mevkii'nde 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konut için çekiliş gerçekleştirilecek. Kura çekiminin ardından kabul edilenlerin isim listesi haberimizde yer alacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TUZLA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ 2+1 TAKSİT FİYATLARI

2+1 konutun başlangıç fiyatı 608 bin TL. 2+1 evlere toplamda 240 ay (20 yıl) vade yapılacak. Taksitlendirme ise ilk etapta (şu anki enflasyon ile) 2 bin 533 liradan başlayacak.

TOKİ 3+1 TAKSİT FİYATLARI

TOKİ'nin 3+1 konutunda ise başlangıç fiyatı 850 bin TL. 3+1 evlerde de vade sayısı 240 ay olacak. Bu kaspamda taksitlendirme (şu anki enflasyon ile) 3 bin 541 liradan başlayacak.