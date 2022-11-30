Haberler Haberler TUZLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - İstanbul Tuzla TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Tuzla isim listesi

TUZLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - İstanbul Tuzla TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Tuzla isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 30 Kasım Çarşamba günü İstanbul Tuzla'da çekiliyor. Peki Tuzla TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Tuzla TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 10:00
TUZLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - İstanbul Tuzla TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Tuzla isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 30 Kasım Çarşamba günü Tuzla kurası yapılıyor. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Tuzla TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Tuzla isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TUZLA CANLI İZLE

TUZLA TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Diyarbakır'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 4 ilçede konut inşa edilecek.

ANADOLU YAKASI

  • Tuzla
  • Çatalca
  • Silivri

AVRUPA YAKASI

  • Arnavutköy
  • Başakşehir
  • Esenler
DİĞER
Engin Akyürek ile aşk mı yaşıyor? Tuba Büyüküstün gerçeği açıkladı
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğün tarihi ve yeri belli oldu! Bu kez evleniyorlar: "Tarihi kaydet"
Ve resmi açıklama! Lemos ayrılıyor mu?
Halil'den flaş G.Saray sözleri! Dönüyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (30 Kasım 2022)
Asgari ücret zammı için toplantı tarihi belli oldu!
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (30 Kasım)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal o transferde geri adım attı! Kartal o transferde geri adım attı! 09:37
Ve resmi açıklama! Lemos ayrılıyor mu? Ve resmi açıklama! Lemos ayrılıyor mu? 09:37
Halil'den flaş G.Saray sözleri! Dönüyor mu? Halil'den flaş G.Saray sözleri! Dönüyor mu? 09:14
Kolombiya yasta! Genç yıldız hayatını kaybetti Kolombiya yasta! Genç yıldız hayatını kaybetti 08:42
Yıldız ismin bir talibi daha çıktı! Hollanda'dan... Yıldız ismin bir talibi daha çıktı! Hollanda'dan... 07:44
G.Saray sahasında kayıp! G.Saray sahasında kayıp! 00:53
Daha Eski
G.Saray sahasında kayıp! G.Saray sahasında kayıp! 00:53
La Liga'dan Juventus'a "acil sportif yaptırım" isteği! La Liga'dan Juventus'a "acil sportif yaptırım" isteği! 00:50
La Liga'dan Juventus'a "acil sportif yaptırım" isteği! La Liga'dan Juventus'a "acil sportif yaptırım" isteği! 00:49
Derbide kazanan F.Bahçe Beko! Derbide kazanan F.Bahçe Beko! 00:33
Beşiktaş'tan bol gollü prova! Beşiktaş'tan bol gollü prova! 00:33
F.Bahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! F.Bahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! 00:33