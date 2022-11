ELEV Eğitim Vakfı Okullarından LGS Hazırlık Maratonunda Anne Babalara Tavsiyeler

8. Sınıf öğrencilerinin sınav sürecine anne babalar nasıl destek olabilir?

Başarının yapı taşları olan düzenli uyku, yeterli beslenme, her şeye vakit ayırabilmeyi sağlayan bir çalışma programı, kendini fiziksel ve sözel olarak ifade edebileceği bir iletişim ortamı sağlanmasına destek olmak anne babaların bu süreçte dikkat etmeleri gereken noktalardır. Onun üzerinde bir baskı oluşturmadan ihtiyaç duyduğu noktada yanında olmak, onun sahip olduğu özelliklere göre ilerlemek gerekmektedir. Çünkü her çocuk farklıdır ve her çocuğun başarılı olabileceği alanı bulabilmek için onu iyi tanımak ve hayallerinden haberdar olmak önemlidir.

Çocukları motive etmek için neler yapılabilir ?

Yardım istemeyen birisine yardım edemezsiniz. Öncelikli olarak çocuğun iç motivasyonunu sağlamak için sebep-sonuç ilişkisini iyi kurdurabilmek, çalışmasının ona kazandırdıklarını fark etmesi önemlidir. Çünkü ancak kendisi isterse "başarı" tanımını kendisi için yapabilirse başarılı olabilir. Yoksa dışa bağımlı olarak yani sizin ya da başka birisinin yapması gerekenleri ona söylemesi, hatırlatması gerekebilir. Bu hatırlatmalar ebeveyn-çocuk arasında çatışmaya neden olabilir, çatışma da bu süreçte en çok kaçınılması gereken durumlardan biridir. Birlikte bir çalışma programı oluşturulabilir, bu sayede her etkinliğe vakit ayırabilmesi sağlanabilir. Kısa ve uzun vadeli hedefleri yine birlikte oluşturabilirsiniz.

Çocukların "ekran"la olan ilişkisi konusunda ne yapılabilir ?

Yasak getirmek ya da sizin için "çok" olduğuna karar verdiğiniz noktada telefonuna, tabletine ya da bilgisayarına müdahale etmek, niyet iyi bile olsa, çocuğunuzda öfke uyandırabilir ve asla daha fazla ders çalışmasını sağlamaz. Bunu yerine birlikte karar vermek, birlikte bir süre belirleyebilmek en ideal olanıdır. Ancak unutmayalım ki, uzun süreli bilgisayar kullanmak ya da televizyon izlemek, fiziksel gelişimi olumsuz yönde etkileyebilmekte, göz bozukluklarına ya da hareketsizliğe bağlı sağlık sorunlarına ortam hazırlayabilmektedir.

Öğrenciler nasıl zamanlarını planlamalı, motivasyonlarını nasıl arttırmalı ?

8.sınıf sadece sınava hazırlık süreci ve sadece ders çalışmak değildir. Eğer her şeye yeterli vakit ayırabildiğiniz bir programınız olursa bu süreç hem sizin için hem de aileniz için daha rahat geçecektir. Deneme sınavlarının amacı eksiklerinizi görüp tamamlamanızı ve gerçek sınav süreci için bir hazırlık yapmanızı sağlamaktır. Sınavları bu gözle görerek düşünce ve duygularınızı olumlu yönde etkilemesi için gayret göstermelisiniz. Hangi okulu istediğinize karar verememiş olabilirsiniz ki bu da normal. Şu an için yapmanız gereken tek şey kısa ve uzun vadeli davranış hedefleri belirlemektir. Hedefler için belli bir süre konmalı, hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği ölçülebilir olmalı ve ulaşılabilir hedefler belirlenmeli. Hedef koymak, hedeflerinize ulaştığınızı görmek sizin motivasyonunuzu arttıracaktır.

Öğrenciler aileleriyle olan ilişkilerini nasıl düzenlemeli ?

Öncelikli olarak aileniz, yakınlarınız sizi düşündükleri için, çalışmanızın karşılığını almanızı istedikleri için sizi takip ediyorlar. Ama bu yaparken bazen yanlış yöntemler ve yaklaşımlar gösterebilirler. Sizi olumsuz etkileyen herhangi bir şey varsa, onlarla görüşerek "neye ihtiyacınız olduğunu" "neyin sizi rahatsız ettiğini" uzlaşmacı ifadeler kullanarak paylaşabilirsiniz. Gerektiğinde bu konuda öğretmenlerinizden destek alabilirsiniz.

