ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA İLK ADIM! | 2023 asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak? İlk toplantı ne zaman?

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın yanı sıra özel sektör ve kamu çalışanı, emekli, dul ve yetim aylığı alan kişileri de etkileyen asgari ücretin 2023'te ne kadar olacağı merak ediliyor. Yeni yıla adım adım yaklaşılırken her yıl Aralık ayında toplanarak asgari ücretin zam tutarını ve yeni yılda ne kadar olacağını belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu. Peki 2023 asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak? İlk toplantı ne zaman? İşte detaylar...

2023 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammının ardından heyecanla beklenen yeni yıl zammı için yol haritası netleşiyor. 2023'te asgari ücretin ne kadar olacağı sorusu milyonlarca vatandaşın aklını kurcalarken TİSK Genel Kurulu'nun tarihi 6 Aralık olarak belirlendi. Ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7, 8 ya da 9 Aralık'ta toplanacak. Aralık ayı boyunca komisyon 4 toplantı yapacak ve son toplantı sonrası geçen yıl olduğu gibi asgari ücret Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. 7 milyondan fazla vatandaşın beklediği rakam için 15 kişilik komisyon toplanacak.

Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Aralık ortasında asgari ücret komisyonunu toplayacağız. Temsilcileriyle bunu gerçekleştireceğiz. Tüm emekçilerin enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçtiğimiz sene 2022 zammı belirlemek için şu tarihlerde toplanmıştı:

1. Toplantı: 1 ARALIK 2022

2. Toplantı: 7 ARALIK 2022

3. Toplantı: 9 ARALIK 2022

4. Toplantı: 14 ARALIK 2022

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.

Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olacağı öngörülürken 2023 yılında da asgari ücrete 2022 yılında yapıldığı miktarda yani yüzde 80 zam yapılması halinde 2023 yılı yeni asgari ücret 9 bin 900 liraya yükselmiş olacak.