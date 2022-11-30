Haberler Haberler ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Asgari ücret zammı 2023 yılı Ocak ayı için resmi açıklama...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Asgari ücret zammı 2023 yılı Ocak ayı için resmi açıklama...

2023 yılı Ocak ayı için asgari ücretin ne kadar zamlanacağı kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri... Konuyla ilgili çeşitli iddialar ve söylentiler dolanırken 'Zam oranı yüzde 50 mi olacak?' sorusuna yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kritik bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 09:31 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 10:01
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Asgari ücret zammı 2023 yılı Ocak ayı için resmi açıklama...

2023 YILI OCAK AYI ASGARİ ÜCRET ZAMMI - Herkesi ilgilendiren asgari ücret zammı konusunda resmi açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Zamla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 'Yüzde 50 zam olur mu?' sorusunu yanıtladı.

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği asgari ücretle ilgili gelişmeler, zammın açıklanması beklenen tarih geldikçe merak da artıyor, kafalardaki sorular da... Bakan Bilgin de 'Yüzde 50 mi yapılacak' sorusuna "İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız. Hayali değil, gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor.

DİĞER
Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’nun yeni takımında alacağı rekor ücret belli oldu! Dünya yıldızı transferiyle herkesi şaşırtacak…
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğün tarihi ve yeri belli oldu! Bu kez evleniyorlar: "Tarihi kaydet"
Ve resmi açıklama! Lemos ayrılıyor mu?
Halil'den flaş G.Saray sözleri! Dönüyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (30 Kasım 2022)
Asgari ücret zammı için toplantı tarihi belli oldu!
TOKİ Tuzla kura çekilişi canlı izle
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (30 Kasım)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal o transferde geri adım attı! Kartal o transferde geri adım attı! 09:37
Ve resmi açıklama! Lemos ayrılıyor mu? Ve resmi açıklama! Lemos ayrılıyor mu? 09:37
Halil'den flaş G.Saray sözleri! Dönüyor mu? Halil'den flaş G.Saray sözleri! Dönüyor mu? 09:14
Kolombiya yasta! Genç yıldız hayatını kaybetti Kolombiya yasta! Genç yıldız hayatını kaybetti 08:42
Yıldız ismin bir talibi daha çıktı! Hollanda'dan... Yıldız ismin bir talibi daha çıktı! Hollanda'dan... 07:44
G.Saray sahasında kayıp! G.Saray sahasında kayıp! 00:53
Daha Eski
G.Saray sahasında kayıp! G.Saray sahasında kayıp! 00:53
La Liga'dan Juventus'a "acil sportif yaptırım" isteği! La Liga'dan Juventus'a "acil sportif yaptırım" isteği! 00:50
La Liga'dan Juventus'a "acil sportif yaptırım" isteği! La Liga'dan Juventus'a "acil sportif yaptırım" isteği! 00:49
Derbide kazanan F.Bahçe Beko! Derbide kazanan F.Bahçe Beko! 00:33
Beşiktaş'tan bol gollü prova! Beşiktaş'tan bol gollü prova! 00:33
F.Bahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! F.Bahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! 00:33