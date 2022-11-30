ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMALARI HIZ KESMİYOR | Yeni asgari ücret ne kadar olacak? - 2023 asgari ücret zammı belli oldu mu? Komisyon ne zaman toplanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete gelecek yeni yıl zammını belirlemek amacıyla yapacağı ilk toplantının tarihini kamuoyuna duyurdu. Yılın son ayına girilmesiyle birlikte heyecanlı bekleyişte sona bir adım daha yaklaşılırken enflasyon oranlarına göre düzenlenen asgari ücret zammında tahminler de netleşiyor. Yalnızca asgari ücretlileri değil özel sektör çalışanlarını, kamu çalışanlarını, emeklileri, engelli, dul, yetim aylığı alanları da ilgilendiren asgari ücret hakkında arama motorlarında Yeni asgari ücret ne kadar olacak? - 2023 asgari ücret zammı belli oldu mu? Komisyon ne zaman toplanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammının ardından heyecanla beklenen yeni yıl zammı için yol haritası netleşti. 2023'te asgari ücretin ne kadar olacağı sorusu milyonlarca vatandaşın aklını kurcalarken TİSK Genel Kurulu'nun tarihi 6 Aralık olarak belirlendi. Ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7, 8 ya da 9 Aralık'ta toplanacak. Aralık ayı boyunca komisyon 4 toplantı yapacak ve son toplantı sonrasında, geçen yıl olduğu gibi, asgari ücret Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. 7 milyondan fazla vatandaşın beklediği rakam için 15 kişilik komisyon toplanacak.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

2023 yılında uygulanacak olan asgari ücret henüz belli olmadı. 2023 yılı yeni asgari ücrette senaryolar şöyle:

YÜZDE 20 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 20 zamla 6 bin 600 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 30 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 40 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 50 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 60 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 60 zamla 8 bin 800 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 70 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 70 zamla 9 bin 350 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 80 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 80 zamla 9 bin 900 TL'ye yükselecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET VE EYT İÇİN TARİH VERDİ

Geçtiğimiz aylarda asgari ücret ve EYT ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçiler, işverenler ve kamuoyunun 2023'teki asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2023'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilecek. Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçtiğimiz sene 2022 zammı belirlemek için şu tarihlerde toplanmıştı: