Haberler Haberler TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? | TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman başlayacak? - TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 İstanbul kura tarihleri

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? | TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman başlayacak? - TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 İstanbul kura tarihleri

TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında milyonlarca vatandaşın başvurduğu kura çekilişlerinde üçüncü etap için geri sayım devam ediyor. İstanbul'da inşa edilecek evlerin kurasının da 3. etap kura çekilişinde yapılacağı bilinirken TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman başlayacak? - TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 İstanbul kura tarihleri konuları araştırılıyor. İşte İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla kura çekiminin yapılacağı tarihler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 12:40
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? | TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman başlayacak? - TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 İstanbul kura tarihleri

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesinde kura çekilişleri devam ediyor. Diyarbakır, Malatya, Konya, Erzincan gibi ilçelerde çekilişler tamamlanırken ülkenin en kalabalık kenti İstanbul'da ise vatandaşlar heyecanla çekiliş tarihlerini bekliyor. Megakentte, Avrupa Yakası'nda 3 (Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler) ve Anadolu Yakası'nda 3 (Çatalca, Silivri ve Tuzla) olmak üzere toplan 6 ilde inşa edilecek TOKİ evleri için arama motorlarında araştırılan TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman başlayacak? - TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 İstanbul kura tarihleri konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ İstanbul kura çekilişleri, 30 Kasım Çarşamba günü Tuzla ile başlayacak. Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen 508 adet konutun kurası 30 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek.

TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 İSTANBUL KURA TARİHLERİ

İstanbul'da şu an için yalnızca Tuzla'da yapılacak kura çekilişinin tarihi belli olurken Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca ve Silivri'de kura çekilişlerin hangi tarihlerde yapılacağı henüz bilinmiyor. Öte yandan İlk Evim İlk İş Yerim sosyal konut projesi kapsamında en çok konut 50 bin ile İstanbul'a inşaa edilecek. Bunlardan; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerine toplam 28 bin 340 adet, Çatalca ilçesine 540 adet, Silivri ilçesine 200 adet, Tuzla ilçesine ise 20 bin 920 adet konut yapılacak.

TOKİ KİMLERE KAÇ KONUT VERİLECEK?

  • Emekliler %20: 50 bin konut
  • Gençler %20: 50 bin konut
  • Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut
  • Engelliler %5: 12 bin 500 konut
  • Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut

TOKİ 2+1 TAKSİT FİYATLARI

2+1 konutun başlangıç fiyatı 608 bin TL. 2+1 evlere toplamda 240 ay (20 yıl) vade yapılacak. Taksitlendirme ise ilk etapta (şu anki enflasyon ile) 2 bin 533 liradan başlayacak.

TOKİ 3+1 TAKSİT FİYATLARI

TOKİ'nin 3+1 konutunda ise başlangıç fiyatı 850 bin TL. 3+1 evlerde de vade sayısı 240 ay olacak. Bu kaspamda taksitlendirme (şu anki enflasyon ile) 3 bin 541 liradan başlayacak.

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