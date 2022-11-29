Size Özel Edebiyat Kitapları

Böylelikle olaylara farklı bir açıdan bakmanızı, empati yeteneklerinizin gelişmesini ve dünya algınızın zenginlik kazanmasına aracılık eden edebiyat kitapları da büyük bir önem kazanır. Yaşananları kelimeler ile resmeden edebiyat eserleri, bu yönüyle hayal dünyanızın da genişlemesinde büyük bir rol oynar. Farklı yazım türleri ile geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmeyi başaran edebiyat kitapları ile idefix'te buluşabilir, kitaplığınıza birbirinden değerli eserleri dahil edebilirsiniz.

Edebiyat Eserlerinin Özellikleri Nelerdir?

Bir yapıtın edebiyat eseri niteliği kazanması için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bu özelliklerin başında eserin dil ve anlatım açısından zengin olması gelir. Aynı zamanda bu eserler; dilinde, anlatımında, kurgusunda ve işleniş şeklinde sanatsal nitelikler taşır. Edebî eser; bu sayede okuyucuyu etkiler, onun duygu ve düşüncelerini harekete geçirir, hayal dünyasını besler.

Herhangi bir metne edebî eser unvanını kazandıran bir diğer unsur ise eserin kaleme alındığı dönemin, içinde bulunduğu toplumun özelliklerini yansıtması. Edebî eserlerin satırlarında, yazıldığı dönemin kültür ve sanat özelliklerinin yanı sıra toplumsal ve siyasi niteliklerine dair esintiler bulmak da mümkün olur.

Edebî nitelik taşıyan metinler, ele aldığı konunun dışında bir tema etrafında kurgulanır ve işlenir. Çekirdek düşünce olarak da ifade edilebilecek olan tema, edebî eserin genelinde varlık gösterir. Eserde ele alınan olay ya da duygu durumları da kitabın teması gözetilerek ele alınır.

Edebiyat kitapları, her ne kadar zaman zaman gerçek öyküleri konu alsalar da kurgusal nitelik taşır. Ayrıca sanatsal kaygılar ile oluşturulan eserlerin, okuyucunun haz duygusuna da hitap etmesi gerekir. Siz de kendi zevklerinize hitap edecek edebî eserleri keşfetmek isterseniz idefix'in Edebiyat kategorisini inceleyebilirsiniz.

Edebiyat Türleri

Edebiyat türlerini temel olarak nazım ve nesir olarak ikiye ayırmak mümkün. Nazım, belli bir ölçü ve kalıp dâhilinde dizeler hâlinde yazılan edebî eserleri içerir. Nazım türündeki en önemli edebî eserler arasında okurların ruhuna dokunan ve duygularına hitap eden şiirler yer alır. Kendi içinde de farklı dallara ayrılan şiirler, edebiyatın önemli ve etkileyici bir alanını oluşturur.

Nesir ise edebiyat türlerini oluşturan bir diğer yazı biçimi. Nazım türünün aksine bir kalıba ya da ölçü birimine bağlı olmadan düz yazı şeklinde yazılan nesirler; roman, hikâye, deneme, otobiyografi, biyografi, eleştiri, makale, gezi yazısı ve anı gibi türleri kapsar. Bütün bu edebî türler nesir biçiminde kaleme alınır. Bu yazı biçiminin öne çıkan türleri ise roman ve hikâye olarak kabul edilir.

Edebiyat kitapları, konulara göre de çeşitlilik kazanır. Bu çerçevede yeraltı edebiyatı, fantastik edebiyat, post modern edebiyat, varoluşçu edebiyat, gotik edebiyat ve halk edebiyatı gibi türler öne çıkar. Bu türlerin kendi içerisinde bir okuyucu kitlesi de bulunur.

Edebiyat kitapları, benimsedikleri konuların yanı sıra hikâyeleri ele alış şekilleriyle de çeşitlenir. Örneğin; yeraltı edebiyatında dil kullanımında sokak ağzı kullanılır. Bu sebeple argo ya da küfür kullanımından kaçınılmaz. Bu edebiyat türünde yer alan kahramanlar da sıra dışı bir profil çizer. Kurguda ise gerçekçilik benimsenir.

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