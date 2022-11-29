Haberler Haberler Size Özel Edebiyat Kitapları

Size Özel Edebiyat Kitapları

Düşünce ve duygu dünyanızı besleyen en güçlü ve etkileyici sanat dallarının başında gelen edebiyat, ufkunuzun genişlemesine de katkı sağlar.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 16:49
Size Özel Edebiyat Kitapları

Böylelikle olaylara farklı bir açıdan bakmanızı, empati yeteneklerinizin gelişmesini ve dünya algınızın zenginlik kazanmasına aracılık eden edebiyat kitapları da büyük bir önem kazanır. Yaşananları kelimeler ile resmeden edebiyat eserleri, bu yönüyle hayal dünyanızın da genişlemesinde büyük bir rol oynar. Farklı yazım türleri ile geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmeyi başaran edebiyat kitapları ile idefix'te buluşabilir, kitaplığınıza birbirinden değerli eserleri dahil edebilirsiniz.

Edebiyat Eserlerinin Özellikleri Nelerdir?

Bir yapıtın edebiyat eseri niteliği kazanması için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bu özelliklerin başında eserin dil ve anlatım açısından zengin olması gelir. Aynı zamanda bu eserler; dilinde, anlatımında, kurgusunda ve işleniş şeklinde sanatsal nitelikler taşır. Edebî eser; bu sayede okuyucuyu etkiler, onun duygu ve düşüncelerini harekete geçirir, hayal dünyasını besler.

Herhangi bir metne edebî eser unvanını kazandıran bir diğer unsur ise eserin kaleme alındığı dönemin, içinde bulunduğu toplumun özelliklerini yansıtması. Edebî eserlerin satırlarında, yazıldığı dönemin kültür ve sanat özelliklerinin yanı sıra toplumsal ve siyasi niteliklerine dair esintiler bulmak da mümkün olur.

Edebî nitelik taşıyan metinler, ele aldığı konunun dışında bir tema etrafında kurgulanır ve işlenir. Çekirdek düşünce olarak da ifade edilebilecek olan tema, edebî eserin genelinde varlık gösterir. Eserde ele alınan olay ya da duygu durumları da kitabın teması gözetilerek ele alınır.

Edebiyat kitapları, her ne kadar zaman zaman gerçek öyküleri konu alsalar da kurgusal nitelik taşır. Ayrıca sanatsal kaygılar ile oluşturulan eserlerin, okuyucunun haz duygusuna da hitap etmesi gerekir. Siz de kendi zevklerinize hitap edecek edebî eserleri keşfetmek isterseniz idefix'in Edebiyat kategorisini inceleyebilirsiniz.

Edebiyat Türleri

Edebiyat türlerini temel olarak nazım ve nesir olarak ikiye ayırmak mümkün. Nazım, belli bir ölçü ve kalıp dâhilinde dizeler hâlinde yazılan edebî eserleri içerir. Nazım türündeki en önemli edebî eserler arasında okurların ruhuna dokunan ve duygularına hitap eden şiirler yer alır. Kendi içinde de farklı dallara ayrılan şiirler, edebiyatın önemli ve etkileyici bir alanını oluşturur.

Nesir ise edebiyat türlerini oluşturan bir diğer yazı biçimi. Nazım türünün aksine bir kalıba ya da ölçü birimine bağlı olmadan düz yazı şeklinde yazılan nesirler; roman, hikâye, deneme, otobiyografi, biyografi, eleştiri, makale, gezi yazısı ve anı gibi türleri kapsar. Bütün bu edebî türler nesir biçiminde kaleme alınır. Bu yazı biçiminin öne çıkan türleri ise roman ve hikâye olarak kabul edilir.

Edebiyat kitapları, konulara göre de çeşitlilik kazanır. Bu çerçevede yeraltı edebiyatı, fantastik edebiyat, post modern edebiyat, varoluşçu edebiyat, gotik edebiyat ve halk edebiyatı gibi türler öne çıkar. Bu türlerin kendi içerisinde bir okuyucu kitlesi de bulunur.

Edebiyat kitapları, benimsedikleri konuların yanı sıra hikâyeleri ele alış şekilleriyle de çeşitlenir. Örneğin; yeraltı edebiyatında dil kullanımında sokak ağzı kullanılır. Bu sebeple argo ya da küfür kullanımından kaçınılmaz. Bu edebiyat türünde yer alan kahramanlar da sıra dışı bir profil çizer. Kurguda ise gerçekçilik benimsenir.

Editörün Gör Dediği:

genel

https://www.idefix.com/kitap/vazgecilmez-olmanin-sirri/egitim-basvuru/psikoloji-bilimi/urunno=0002006908001

https://www.idefix.com/kitap/bir-ask-masali/edebiyat/roman/turkiye-roman/urunno=0002003373001

https://www.idefix.com/kitap/seninle-baslamadi/egitim-basvuru/psikoloji-bilimi/urunno=0000000719285

https://www.idefix.com/kitap/anne-beni-iyilestir/egitim-basvuru/kisisel-gelisim/urunno=0001984419001

https://www.idefix.com/kitap/hayvan-ciftligi/george-orwell/edebiyat/roman/dunya-roman/urunno=0000000105409

https://www.idefix.com/kitap/mutlulugu-kaybettigin-yerde-arama/beyhan-budak/egitim-basvuru/psikoloji-bilimi/urunno=0001947199001

https://www.idefix.com/kitap/%C4%B1nsan-neyle-yasar-hasan-ali-yucel-klasikleri/edebiyat/roman/dunya-klasik/urunno=0000000414799

https://www.idefix.com/kitap/rahatlama-kitabi-suyun-ustunde-kalmami-saglayan-dusunceler/egitim-basvuru/kisisel-gelisim/urunno=0001989342001

https://www.idefix.com/kitap/babalar-ve-ogullar/nihat-sirdar/edebiyat/deneme-yazin/urunno=0002002617001

https://www.idefix.com/kitap/turklerin-tarihi-1-orta-asyanin-bozkirlarindan-avrupanin-kapilarina/ilber-ortayli/arastirma-tarih/tarih/turk-tarihi/urunno=0001998120001

DİĞER
Burak Özçivit'in kız kardeşini gören söylemeden edemedi! Burçun Özçivit tam bir esmer güzeli!
Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcuda soygun! 2 buçuk milyon liralık altını işte böyle çaldılar! Anbean hırsızlık anı kamerada...
Ziyech'ten Beşiktaş'a kötü haber!
Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Her Okura Özel Kitaplar
Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Çatalca TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Esenler TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Başakşehir TOKİ kura çekilişi ne zaman?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus'ta yeni başkan Gianluca Ferrero oldu Juventus'ta yeni başkan Gianluca Ferrero oldu 16:22
F.Bahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! F.Bahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! 16:17
F.Bahçe'den anlamlı hareket! Jesus'a teşekkür F.Bahçe'den anlamlı hareket! Jesus'a teşekkür 16:11
Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? 16:10
Fenerbahçe'nin kamp programı açıklandı Fenerbahçe'nin kamp programı açıklandı 15:55
Göztepe Altay maçında atılan fişek emniyette sergilendi Göztepe Altay maçında atılan fişek emniyette sergilendi 15:55
Daha Eski
Nwakaeme'den sürpriz paylaşım! İstanbul'a geldi Nwakaeme'den sürpriz paylaşım! İstanbul'a geldi 15:33
Ziyech'ten Beşiktaş'a kötü haber! Ziyech'ten Beşiktaş'a kötü haber! 15:31
Heyecanlandıran paylaşım! "Yuvama dönüyorum" Heyecanlandıran paylaşım! "Yuvama dönüyorum" 15:21
Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi... Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi... 15:10
Bahçeşehir - CEZ Nymburk maçı saat kaçta? Bahçeşehir - CEZ Nymburk maçı saat kaçta? 15:08
Promitheas - Türk Telekom maçı saat kaçta? Promitheas - Türk Telekom maçı saat kaçta? 14:58