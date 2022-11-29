Her Okura Özel Kitaplar

Edebiyattan tarihe, sanattan felsefeye kadar pek çok alana yönelik kitaplar arasında geniş kitlelere hitap eden pek çok seçenek bulunuyor. Her yaştan okura uygun seçenekler sunan kitaplar arasında resimli çocuk kitapları da yer alıyor. Gelin; kitap türlerine, kitap okumanın faydalarına ve kitap alırken dikkat edilmesi gereken detaylara birlikte göz atalım.

Kitap Türleri Nelerdir?

Konularına göre çeşitlilik gösteren kitap türleri; kurgu ve kurgu dışı olmak üzere ikiye ayrılıyor. A'dan Z'ye pek çok konuyu kapsayan kurgu ve kurgu dışı kitaplar arasında tüm okurların ilgi alanlarına yönelik seçenekler bulunuyor. Eğitim, araştırma, felsefe, hobi, bilim, ders ve sınav kitapları; kurgu dışı eserler arasında yer alırken edebiyat, çocuk ve gençlik, çizgi roman ve mizah kitapları; kurgu eserleri arasında değerlendiriliyor. Kurgu kitaplar arasında yer alan edebiyat kitapları da kendi içinde roman, hikâye, anı, şiir, deneme ve biyografi gibi türlere ayrılıyor. Her biri farklı konuları işleyen kurgu ve kurgu dışı kitaplar idefix'te okurlarını bekliyor. Siz de zevkinize en uygun kitapları, idefix'in Kitap kategorisindeki binlerce eser arasında bulabilirsiniz.

Kitap Okumanın Faydaları

Kitap okumanın pek çok faydası bulunuyor. Kitapların okura bir şeyler öğretmesi ve onun ufkunu genişletmesi bu faydaların başında geliyor. Ayrıca okura farklı bakış açıları kazandırmak ve onun empati yeteneğini geliştirmek de kitap okumanın faydaları arasında yer alıyor. Kişinin kendi alanıyla ilgili okumalar yapması, alanında uzmanlaşmasına yardımcı olurken hiç bilmediği konulardaki kitapları okuması, farklı alanları keşfetmesini sağlıyor. Çocuk kitapları, miniklere güzel davranışları ve erdemleri öğretirken edebiyat kitapları, her yaştan bireye okuma zevkini yaşatıyor.

Kitap Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kitap alırken dikkat edilmesi gereken detaylar, kitap türlerine göre değişiklik gösterebiliyor:

Pek çok yayınevi tarafından basılan klasikleri satın alırken orijinal metne ne kadar sadık kalındığının araştırılması gerekiyor. Yayına hazırlanırken eserin kısaltılıp kısaltılmadığına dikkat edilmesi ve orijinal metne tamamen sadık kalınan baskıların tercih edilmesi önem taşıyor.

Birkaç farklı çevirmen tarafından çevrilen eserler arasından da doğru seçim yapmak gerekiyor. En kaliteli çeviriye sahip baskıyı seçmek; edebiyat eserlerinde alınacak edebî zevki arttırıyor, bilgiye dayalı kitaplarda ise okuma ve anlamayı kolaylaştırıyor.

Çocuk kitapları söz konusu olduğunda kitabın içeriğinden baskı kalitesine kadar pek çok detay önem kazanıyor. Çocuk kitabı almadan önce kitabın konusunun ve dilinin çocuğun yaşına uygun olup olmadığına karar vermek gerekiyor. Yayınevlerinin çocuk kitaplarında özel olarak belirttiği yaş aralığı bilgisi, bu konuda ebeveynlere ve eğitimcilere yardımcı oluyor. Ayrıca kitabın baskısının kaliteli olması da önem taşıyor. Kitabın resimlerinin canlı renklere sahip olması, çocukların kitap okuma heyecanını artırırken kitabın yazı stilinin ve fontunun çocuklara uygun olması, okumayı kolaylaştırıyor. Özellikle okul öncesi dönemde kitabın kalın karton kapaklı olması da önemli detaylar arasında yer alıyor. Kalın karton kapaklar hem çocukların kitabı daha rahat tutmasını sağlıyor hem kitabın çabuk yıpranmasını önlüyor.

Ders ve sınav kitapları alırken de kitabın güncel müfredata ve öğrencinin eğitim düzeyine uygun olmasına dikkat etmek gerekiyor.

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