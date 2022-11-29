ÇATALCA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? | TOKİ İstanbul Çatalca kura çekilişi ne zaman? - TOKİ Anadolu Yakası kura tarihleri

ÇATALCA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? | TOKİ tarafından yapılan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim İlk İş Yerim projesinde kura çekilişleri devam ediyor. 1 milyon 519 bin 300'ü İstanbul'dan olmak üzere 5 milyondan fazla vatandaşın başvuru yaptığı projenin İstanbul Çatalca konutları için çekilişin ne zaman yapılacağı ise en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Çatalca TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul Çatalca kura çekilişi ne zaman? - TOKİ Anadolu Yakası kura tarihleri? İşte detaylar...

TOKİ İSTANBUL ÇATALCA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İlk Evim İlk İş Yerim projesinin İstanbul ayağındaki ilk kura çekilişleri Tuzla için düzenlenecek. İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki'nde inşa edilecek 508 adet konutta kura çekilişi için tarih 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00 olarak belirlendi. Ancak Çatalca'da inşa edilecek konutlarda kura çekimi için henüz tarih verilmedi.

TOKİ ANADOLU YAKASI KURA TARİHLERİ

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."

TOKİ 2+1 TAKSİT FİYATLARI

2+1 konutun başlangıç fiyatı 608 bin TL. 2+1 evlere toplamda 240 ay (20 yıl) vade yapılacak. Taksitlendirme ise ilk etapta (şu anki enflasyon ile) 2 bin 533 liradan başlayacak.

TOKİ 3+1 TAKSİT FİYATLARI

TOKİ'nin 3+1 konutunda ise başlangıç fiyatı 850 bin TL. 3+1 evlerde de vade sayısı 240 ay olacak. Bu kaspamda taksitlendirme (şu anki enflasyon ile) 3 bin 541 liradan başlayacak.