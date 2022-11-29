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BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 29 Kasım Salı barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte su seviyesi yüzde 50'nin üzerinde olan baraj kalmadı. Pabuçdere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 29 Kasım Salı barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 09:30
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 29 Kasım Salı barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte beklenen yağışlar nihayet yüzünü gösterdi. Ancak barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 29 Kasım Salı günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 34,46 oldu.

💦PABUÇDERE BARAJI ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde olan kalmadı... Alibey Barajı yüzde 19.21 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 40,83 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 3,59 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

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