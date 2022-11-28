Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 28 Kasım Pazartesi 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 28 Kasım Pazartesi 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

28 Kasım Pazartesi 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 28 Kasım Pazartesi günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 07:19 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 07:30
CANLI ALTIN FİYATLARI - 28 Kasım Pazartesi 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 28 Kasım Pazartesi günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉28 Kasım Pazartesi 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.047,36

Gram altın satış: 1.047,59

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.690,00

Çeyrek altın satış: 1.730,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.400,00

Yarım altın satış: 3.461,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.801,00

Tam altın satış: 6.898,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.009,00

Cumhuriyet altını satış: 7.115,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.990,00

Ata altın satış: 7.079,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Kasım Pazartesi günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Tatil edilen Göztepe Altay maçı ne zaman, saat kaçta devam edecek? Spor Toto 1. Lig Göztepe Altay maçı tarihi belli oldu mu?
Çapkın işletmeci Umut Evirgen'den şoke eden fotoğraf! ‘Arkadaşız’ dediği Farah Zeynep Abdullah’la...
F.Bahçe'de ocak hedefi Kaan Ayhan! Jesus ısrarcı
Gomez giderse Dovbyk gelecek! İspanya iddiaları ciddileşiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şebi Arus ne demek, törenleri ne zaman?
29. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI | POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - POMEM başvuru sorgulama ekranı
KPSS DHBT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
Google, Android, IOS deprem uyarı sistemi nasıl açılır?
KYK KREDİ BORÇ SORGULAMA EKRANI
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dimitris Itoudis'ten Göksenin Köksal sözleri! Dimitris Itoudis'ten Göksenin Köksal sözleri! 00:24
Dimitris Itoudis'ten Göksenin Köksal sözleri! Dimitris Itoudis'ten Göksenin Köksal sözleri! 00:23
Menajeri yönetimle görüştü! F.Bahçe'den flaş Pedro kararı Menajeri yönetimle görüştü! F.Bahçe'den flaş Pedro kararı 00:09
Başkandan flaş transfer açıklaması! Başkandan flaş transfer açıklaması! 00:09
F.Bahçe'de transfer krizi! PKK lehine paylaşımları ortaya çıktı F.Bahçe'de transfer krizi! PKK lehine paylaşımları ortaya çıktı 00:00
Başkandan flaş transfer açıklaması! Başkandan flaş transfer açıklaması! 23:34
Daha Eski
F.Bahçe Beko G.Saray Nef'i deplasmanda yendi! F.Bahçe Beko G.Saray Nef'i deplasmanda yendi! 23:33
Transferi duyurdular! Aslan'a Kolombiyalı orta saha Transferi duyurdular! Aslan'a Kolombiyalı orta saha 23:33
İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi! İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi! 23:32
Victor Nelsson'a tanıdık talip Victor Nelsson'a tanıdık talip 23:32
Fenerbahçe'de Miguel Crespo krizi! Maaş konusunda... Fenerbahçe'de Miguel Crespo krizi! Maaş konusunda... 23:32
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Antrenmanda yer almadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Antrenmanda yer almadı 23:31