Bir Küçük Gün Işığı 13. BÖLÜM İZLE - Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle - ATV Bir Küçük Gün Işığı CANLI İZLE | Bir Küçük Gün Işığı izle

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 13. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 28 Kasım Pazartesi günü yayınlananolan 13. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 13. bölüm bilgileri...

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 13. BÖLÜM KONUSU

Elif sosyal hizmetler uzmanın ithamıyla şoke olur. Güneş'e asla zarar vermeyeceğini anlatmaya çalışırken hakkında araştırma yapılacağını öğrenir.

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Dila, Elif'e zarar vermeyi başarmış daha fazlasını da yapmaya kararlıdır. Güneş'i kendi rızasıyla eve getirmeyi planlar. Bunun için biraz gözünü korkutması yeter de artar bile…

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 13. bölüm izlemek için tıklayın

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Elif her yerde Güneş'i ararken Güneş'in konakta olduğunu öğrenir. Elif'in, Dila'nın açtığı davayı kazanma ihtimali düşüktür. Güneş'ten ayrılmayı hayal bile edemiyordur.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 13. bölüm izlemek için tıklayın

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Fırat ise davanın iptali için kesin bir yol bulmuştur. Elif'e, Güneş'le ayrılmayacaklarına dair söz verir. Ancak Fırat'ın hiç hesaba katmadığı bir sürpriz onları bekliyordur.

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Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 13. bölüm izlemek için tıklayın

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