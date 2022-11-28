BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 28 Kasım Pazartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte beklenen yağışlar nihayet yüzünü gösterdi. Ancak barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 28 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 34,75 oldu.

💦PABUÇDERE BARAJI ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde olan kalmadı... Alibey Barajı yüzde 19.38 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 41,21 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 3,84 oldu.

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