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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN? | 2022 - 2023 1. Dönem AÖL sınav tarihleri, online mı olacak?

Açıköğretim sınavlarında 2022 - 2023 eğitim öğretim yılının 1. dönemi için geri sayım devam ediyor. Aralık ayında yapılacak sınavlar için arama motorlarında AÖL sınavları ne zaman? 2022 - 2023 1. Dönem AÖL sınav tarihleri, online mı olacak? sorularının cevabı araştırılıyor. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı açıköğretim liselerinde öğrenim görenlerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 16:00
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN? | 2022 - 2023 1. Dönem AÖL sınav tarihleri, online mı olacak?

Açık Öğretim Liselerinde öğrenim gören kişilerin merakla beklediği 2022 - 2023 birinci dönem AÖL sınavları için tarih belli oldu. Çevrim içi yapılacak olan sınavlar hakkında arama motorlarında AÖL sınavları ne zaman? 2022 - 2023 1. Dönem AÖL sınav tarihleri, online mı olacak? sorularının cevabı araştırılıyor. Uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve öğrencilerinin lise öğrenimini tamamlamalarını sağlayan sistemin 1. dönem sınavları hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN? 2022 - 2023 1. DÖNEM AÖL SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınav tarihlerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasında, AÖL sınavlarının 9 Aralık 2022 saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacağı belirtildi.

AÖL ÇIKMIŞ SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYIN

AÖL SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı ilk dönem sınavlarının çevrim içi yapılacağını duyurdu. Bakanlığın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları; 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır."

AÖL'DEN MEZUN OLABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

👉Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),

👉Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

👉Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

👉Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

👉Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girilmiş olması, gerekir.

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