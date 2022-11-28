Haberler Haberler AÖL SINAVI NE ZAMAN? | 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte? Açık lise 1. dönem sınavları online mı, çevrim içi mi?

AÖL SINAVI NE ZAMAN? | 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte? Açık lise 1. dönem sınavları online mı, çevrim içi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan açık öğretim lise sınavları için geri sayım devam ediyor. Açık lise sınavlarına katılacak adaylar arama motorlarında AÖL sınavı ne zaman? 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte? Açık lise 1. dönem sınavları online mı, çevrim içi mi? sorularının cevabını araştırıyor. 2022-2023 sınav takviminin MEB tarafından duyurulmasıyla birlikte AÖL sınavlarının tarihi de belli oldu. İşte merak edilen soruların cevapları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 15:32
AÖL SINAVI NE ZAMAN? | 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte? Açık lise 1. dönem sınavları online mı, çevrim içi mi?

AÖL SINAVI NE ZAMAN? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 - 2023 sınav takvimini duyurmasıyla birlikte açıköğretim lise sınavlarına katılacak olan binlerce vatandaş, sınav tarihlerini araştırıyor. 2022 YKS veya YÖS ile herhangi bir Yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak liseden henüz mezun olmayan kişiler için de ek bir sınav düzenleneceğini duyuran MEB'in açıklamalarının ardından arama motorlarında 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte? Açık lise 1. dönem sınavları online mı, çevrim içi mi? sorularının cevabı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

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2022 - 2023 MEB AÇIKÖĞRETİM LİSE SINAVLARI HANGİ TARİHTE?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.

Takvime göre lise eğitimini açıktan devam ettiren öğrenciler, AÖL 1. Dönem sınavlarına 9 Aralık-20 Aralık 2022 tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak katılım sağlayacaklar. Öte yandan Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrenciler için 21 Kasım-23 Kasım 2022 tarihlerinde 2021-4 dönemi çevrim içi (online) ek sınav yapılacak.

AÇIK LİSE 1. DÖNEM SINAVLARI ONLINE MI, ÇEVRİM İÇİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı ilk dönem sınavlarının çevrim içi yapılacağını duyurdu. Bakanlığın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları; 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır."

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