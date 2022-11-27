Haberler Haberler KYK KREDİ BORÇ SORGULAMA EKRANI 📌 | KYK borçlarının faizleri silindi mi? Bakan Kasapoğlu'ndan kritik açıklama!

KYK KREDİ BORÇ SORGULAMA EKRANI 📌 | KYK borçlarının faizleri silindi mi? Bakan Kasapoğlu'ndan kritik açıklama!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borç faizleri ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. KYK borç faizlerinin silinmesi ile ilgili açıklamanın ardından binlerce kişi arama motorlarında KYK borçlarını sorgulamak için detayları araştırmaya başladı. Peki, KYK borçlarının faizleri silindi mi? KYK borcu nasıl ve nereden görüntülenir? KYK borç sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 09:50 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 09:50
KYK KREDİ BORÇ SORGULAMA EKRANI 📌 | KYK borçlarının faizleri silindi mi? Bakan Kasapoğlu'ndan kritik açıklama!

KYK borçlarının faizlerinin silineceği müjdesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borç faizleri ile ilgili tüm detayları açıkladı. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Öğrenim kredisi borcu neyse ödeme miktarı da o olacak." ifadelerine yer verdi. Peki, KYK borç faizleri silindi mi? Kimlerin KYK brç faizi silindi? İşte detaylar...

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KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ?

Bakan Kasapoğlu açıklamasında konu ile ilgili, "Öğrenim kredilerindeki geri ödemenin ilave tutarının kaldırılacağı müjdesini vermişti. Tamamen değiştirildi ve öğrenim kredisi borcu neyse ödeme miktarı da o olacak. Gençlerimizi bu düzenleme ile birlikte aldıklarının üzerinde bir tutar ödemeyecekler. Bu çalışmadan düzenlemeden kredi almaya başlayacak hali hazırda kredi alan ve kredilerinde geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak. "

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KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Bakan Kasapoğlu konu hakkında, "Yurt ücretlerinde artış olmayacak. 2022'de yurt ücretlerine hiçbir güncelleme yapmadık, ilave bir artış olmadı. " ifadelerine yer verdi.

"27 MİLYAR TL'LİK BİR TUTAR GENÇLERİN OMUZLARINDAN ALINDI"

Bakan Kasapoğlu, "27 milyar TL'lik bir tutar gençlerin omuzlarından alındı. AK Parti'nin tüm alanlarda olduğu gibi gençlikte ve sporda devrimleri devam ediyor. Genç odaklı eser ve hizmet siyaseti ile gençlerimize çok büyük katkılar açan sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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