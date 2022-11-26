Haberler Haberler MALATYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Malatya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Malatya isim listesi

MALATYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Malatya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Malatya isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 26 Kasım Cumartesi günü Malatya'da çekiliyor. Peki Malatya TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Malatya TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 11:00
MALATYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Malatya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Malatya isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 26 Kasım Cumartesi günü Malatya kurası yapıldı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Malatya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Tunceli isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

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MALATYA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Malatya'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 2 ilçede konut inşa edilecek.

  • Battalgazi

  • Merkez

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