KPSS DHBT SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN? | 2022 KPSS DHBT sınavı kaç soru, kaç dakika sürecek?

Diyanet İşleri Başkanlığının, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına yaptığı atamalar için belirleyici kriter olan KPSS DHBT sınavında beklenen an geldi. 27 Kasım Pazar günü yapılacak sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Peki KPSS DHBT saat kaçta, sınava son giriş saati ne zaman? 2022 KPSS DHBT kaç soru, kaç dakika, kaç oturum? İşte detaylar...

KPSS DHBT SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN?

2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı, 27 Aralık 2022 Pazar günü yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak olan sınava katılmak isteyen adaylar, 10.00'dan önce sınava giriş belgeleri ile sınav salonlarının bulunduğu okulda hazır olmalıdır. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav salonlarına alınmayacak.

2022 KPSS DHBT SINAVI KAÇ SORU? KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2022 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT-1 (20 soru ) ve DHBT-2 (20 soru) sorulmaktadır. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 11.15'te sona erecek.

2022 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT-1 ve DHBT-2 Sınav Süresi 60 dakikadır.

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Kasım'da gerçekleştirilecek olan 2022 KPSS sınav sonuçları Aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin ÖSYM'nin takviminde net bir tarih yer almıyor.

2022 KPSS DHBT KONULARI

DHBT-1

İslam İnanç Esasları

İslam İbadet Esasları

Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)

Siyer

İslam Ahlakı

DHBT-2 (İmam Hatip Lisesi mezunları)