Haberler Haberler KPSS DHBT SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN? | 2022 KPSS DHBT sınavı kaç soru, kaç dakika sürecek?

KPSS DHBT SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN? | 2022 KPSS DHBT sınavı kaç soru, kaç dakika sürecek?

ÖSYM tarafıdnan düzenlenen KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavına saatler kala adaylar araştırmalara devam ediyor. Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına yapılacak atamaları belirleyecek olan KPSS DHBT hakkında arama motorlarında KPSS DHBT saat kaçta, sınava son giriş saati ne zaman? 2022 KPSS DHBT kaç soru, kaç dakika, kaç oturum? sorularının cevabı sorgulanıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 12:37
KPSS DHBT SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN? | 2022 KPSS DHBT sınavı kaç soru, kaç dakika sürecek?

Diyanet İşleri Başkanlığının, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına yaptığı atamalar için belirleyici kriter olan KPSS DHBT sınavında beklenen an geldi. 27 Kasım Pazar günü yapılacak sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Peki KPSS DHBT saat kaçta, sınava son giriş saati ne zaman? 2022 KPSS DHBT kaç soru, kaç dakika, kaç oturum? İşte detaylar...

KPSS DHBT SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN?

2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı, 27 Aralık 2022 Pazar günü yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak olan sınava katılmak isteyen adaylar, 10.00'dan önce sınava giriş belgeleri ile sınav salonlarının bulunduğu okulda hazır olmalıdır. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav salonlarına alınmayacak.

2022 KPSS DHBT SINAVI KAÇ SORU? KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2022 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT-1 (20 soru ) ve DHBT-2 (20 soru) sorulmaktadır. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 11.15'te sona erecek.

2022 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT-1 ve DHBT-2 Sınav Süresi 60 dakikadır.

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Kasım'da gerçekleştirilecek olan 2022 KPSS sınav sonuçları Aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin ÖSYM'nin takviminde net bir tarih yer almıyor.

2022 KPSS DHBT KONULARI

DHBT-1

  • İslam İnanç Esasları
  • İslam İbadet Esasları
  • Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)
  • Siyer
  • İslam Ahlakı

DHBT-2 (İmam Hatip Lisesi mezunları)

  • Tefsir
  • Hadis
  • Fıkıh
  • İslam Tarihi
  • Kelam
  • Karşılaştırmalı Dinler Tarihi
  • Dini Hitabet

DİĞER
Yabancı Damat’ın Mustafa’sı şimdi 30 yaşında! Bir dönemin çocuk oyuncusu değişimi ile sosyal medyayı salladı!
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır görev yapan pratisyen hekimin lise mezunu olduğu ortaya çıktı! Sahte doktor tutuklandı
Galatasaray'da transfer listesi belli oldu! İşte o 3 isim
Aslan'ın gözdesi Depay için flaş paylaşım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (26 Kasım)
DİYARBAKIR TOKİ çekiliş sonuçları sorgula (TOKİ Diyarbakır isim listesi)
Malatya çekiliş sonuçları sorgula (TOKİ Malatya isim listesi)
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (26 Kasım Cumartesi)
İstanbul bugün su kesintisi olan ilçeler (26 Kasım Cumartesi)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayaalp 2022'yi zirvede kapattı Kayaalp 2022'yi zirvede kapattı 12:03
Yunus Akgün'e yeni sözleşme! Yunus Akgün'e yeni sözleşme! 11:36
Furkan Korkmaz'dan galibiyete 7 sayılık katkı! Furkan Korkmaz'dan galibiyete 7 sayılık katkı! 11:28
Trabzonspor'da Bruno Peres çok mutlu Trabzonspor'da Bruno Peres çok mutlu 11:20
"2024 Paris'te karate olsaydı..." "2024 Paris'te karate olsaydı..." 11:06
Maxi Gomez'e talip var! Maxi Gomez'e talip var! 10:58
Daha Eski
Juan Mata örnek olmaya devam ediyor! Juan Mata örnek olmaya devam ediyor! 10:46
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? 10:46
Boluspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Boluspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 10:42
Fenerbahçe 1 haftada 3 derbiye çıkacak! Fenerbahçe 1 haftada 3 derbiye çıkacak! 10:41
Boey kalıyor mu? Yönetim kararını verdi! Boey kalıyor mu? Yönetim kararını verdi! 22:43
F.Bahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında... F.Bahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında... 22:43