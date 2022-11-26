Haberler Haberler ÇALIŞANLARA 1000 TL'LİK YARDIMIN DETAYLARI BELLİ OLDU | Bin lira ısınma, elektrik ve doğalgaz desteği kimlere, ne zaman verilecek?

ÇALIŞANLARA 1000 TL'LİK YARDIMIN DETAYLARI BELLİ OLDU | Bin lira ısınma, elektrik ve doğalgaz desteği kimlere, ne zaman verilecek?

Özel sektör çalışanlarına 1000 lira değerinde ısınma, doğalgaz ve elektrik yardımı yapılmasına ilişkin düzenlemenin resmi gazete yayınlanmasının ardından detaylar netleşiyor. Milyonlarca çalışana işverenleri tarafından ödenecek olan tutarı kimlerin alabileceği ve başvuru şartları merak konusuyken arama motorlarında araştırılan Bin lira ısınma, elektrik ve doğalgaz desteği kimlere, ne zaman verilecek? Bşavuru şartları ne? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 18:30
ÇALIŞANLARA 1000 TL'LİK YARDIMIN DETAYLARI BELLİ OLDU | Bin lira ısınma, elektrik ve doğalgaz desteği kimlere, ne zaman verilecek?

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA 1000 TL'LİK YARDIM | Özel sektör çalışanlarının heycanla beklediği düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Herhangi bir başvuru olmaksızın, özel sektör çalışanlarına verilen doğalgaz ve ısınma yardımlarının, vergi ve SGK primine tabi tutulmayacağına ilişkin kararın ardından arama motorlarında Bin lira ısınma, elektrik ve doğalgaz desteği kimlere, ne zaman verilecek? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler...

BİN LİRA ISINMA, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan taslağın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla, özel sektör çalışanlarına yapılan ve bin lirayı aşmayan ısınma yardımlarının gelir vergisinden muaf tutulmasına karar verildi. 9 Kasım 2022 itibarıyla uygulamaya konan düzenlemeye göre, mevcut ücrette bir artış olmaksızın bu istisnadan yararlanılması mümkün olmayacak.

Özel sektör çalışanları için yapılan düzenlemeye göre hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL'den vazgeçiyor. 633 TL'lik bu rakam, çalışanın maaşına eklenebilecek. Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL'ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, yani işveren bu kadar parayı, yani 1000 TL'yi 2023 yılı haziran ayına kadar işçinin maaşına ekleyebilecek.

MEVCUT ÜCRETE İLAVE OLMAK ZORUNDA

Ancak Gelir İdaresi'nce dün yayınlanan taslağa göre elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan bin liraya kadar ödemelerin çalışana mevcut ücretine ilave olarak yapılması gerekiyor. Mevcut ücret, mesai, prim ve sosyal yardım gibi ödemelerinin bir kısmının elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma gideri karşılığı olarak gösterilerek bu istisnadan yararlanılması mümkün olmayacak. Ayrıca ısınma yardımında faturanın gösterilmesine de gerek kalmayacak.

Bir çalışan aylık brüt 10 bin lira ücret geliri ve 1.000 lira da sosyal yardım ödemesi olmak üzere 11 bin lira ücret geliri elde ediyorsa işveren, çalışana elektrik, doğalgaz giderleri için ücretine ilave olarak 1.000 lira tutarında bir ödeme yapmaya başladığı an, ilave yapılan 1.000 lira tutarındaki ödemenin tamamı istisna kapsamında olacak. İşverenin ilave bir ödeme yapmadan çalışana yaptığı sosyal yardım ödemesi için, elektrik, doğalgaz giderlerine karşılık olarak yapıldığını ileri sürerek bu tutarın gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün olmayacak.

DOĞALGAZ DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

İşverenlerin çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemelerdeki vergi ve SGK istisnasının şartları ise şu şekilde:

Aylık toplam 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler istisna kapsamına giriyor. İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılacak ödemelerin aylık toplam 1.000 TL'ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunuyor.

1.000 TL'yi aşan kısım ise gelir vergisi ve SGK primine tabi. Bu ödemelerin çalışanların mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılması gerekiyor. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için, yapılacak söz konusu ödemelerin mutlak suretle çalışanların mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ek olarak yapılması gerekiyor. Çalışanların ücretinde bir artış oluşturmadan ücret kalemlerinin adı değiştirilerek, bu istisnalardan yararlanılması mümkün değil.

BİN LİRA ISINMA, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

İstisna 9 Kasım 2022 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak ödemeler için geçerli. Yani çalışanlar, 9 Kasım'dan sonra aldıkları ücrette 1000 TL'lik ısınma yardımını da alabilirler.

Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL'ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, yani işveren bu kadar parayı, yani 1000 TL'yi 2023 yılı haziran ayına kadar işçinin maaşına ekleyebilecek.

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