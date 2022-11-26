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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Atatürk Üniversitesi Açıköğretim vize sonuç sorgulama ekranı

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için ilk sınavlar olan vizeler, 26-27 Kasım tarihlerinde yapıldı. Sınavların ardından AÖF öğrencileri, arama motorlarında ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Atatürk Üniversitesi Açıköğretim vize sonuç sorgulama ekranı ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 15:30
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Atatürk Üniversitesi Açıköğretim vize sonuç sorgulama ekranı

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Atatürk Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim alan öğrenciler, vizelerinin tamamlanmasının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Fakülteden yapılan tarih açıklamalarını anlık olarak takip eden öğrenciler arama motorlarında ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi. Üniversitenin açıklamaları anlık olarak takip edilirken geçtiğimiz yılların sonuç açıklanma takvimi dikkate alındığında ATA AÖF güz yarıyılı vize sonuçlarının 7 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM VİZE SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.

FF olan derslerin mutlaka tekrarının yapılması gerekir. Eğer ders notu 30 puandan fazlaysa, çan eğrisine girerek harf notu alacak ve adayın tüm sınavlarından aldığı genel ortalamaya göre doğrudan ya da koşullu geçmiş olacaktır.

ATA AÖF VİZE SINAVI SORU CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının sınavın yapıldığı hafta içinde (Kasım ayının son haftasında) erişime açılması bekleniyor.

ATA AÖF 1. DÖNEM FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Dönem sonu (final) sınavları 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak bütünleme sınavlarına katılacak.

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