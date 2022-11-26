Haberler Haberler ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Asgari ücret zammı 2023 yılı Ocak ayı için resmi açıklama...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Asgari ücret zammı 2023 yılı Ocak ayı için resmi açıklama...

2023 yılı Ocak ayı için asgari ücretin ne kadar zamlanacağı kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri... Konuyla ilgili çeşitli iddialar ve söylentiler dolanırken 'Zam oranı yüzde 50 mi olacak?' sorusuna yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kritik bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 09:30
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Asgari ücret zammı 2023 yılı Ocak ayı için resmi açıklama...

2023 YILI OCAK AYI ASGARİ ÜCRET ZAMMI - Herkesi ilgilendiren asgari ücret zammı konusunda resmi açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Zamla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 'Yüzde 50 zam olur mu?' sorusunu yanıtladı.

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği asgari ücretle ilgili gelişmeler, zammın açıklanması beklenen tarih geldikçe merak da artıyor, kafalardaki sorular da... Bakan Bilgin de 'Yüzde 50 mi yapılacak' sorusuna "İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız. Hayali değil, gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor.

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