Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 25 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

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ABD Doları: 18,6314 (Alış) - 18,6350 (Satış)

EURO: 19,4246 (Alış) - 19,4292 (Satış)

STERLİN: 22,4805 (Alış) - 22,5932 (Satış)

1 DOLAR = 18,63 TL

👉 25 Kasım Cuma 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.049,10

Gram altın satış: 1.049,27

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.697,00

Çeyrek altın satış: 1.732,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.416,00

Yarım altın satış: 3.464,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.832,00

Tam altın satış: 6.905,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.020,00

Cumhuriyet altını satış: 7.127,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.022,00

Ata altın satış: 7.086,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 25 Kasım Cuma günü saat 12.10 itibarıyla alınmıştır.