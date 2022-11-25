Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 25 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 18,6314 (Alış) - 18,6350 (Satış)
EURO: 19,4246 (Alış) - 19,4292 (Satış)
STERLİN: 22,4805 (Alış) - 22,5932 (Satış)
1 DOLAR = 18,63 TL
👉25 Kasım Cuma 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.049,10
Gram altın satış: 1.049,27
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.697,00
Çeyrek altın satış: 1.732,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.416,00
Yarım altın satış: 3.464,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.832,00
Tam altın satış: 6.905,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.020,00
Cumhuriyet altını satış: 7.127,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.022,00
Ata altın satış: 7.086,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 25 Kasım Cuma günü saat 12.10 itibarıyla alınmıştır.