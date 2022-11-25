BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 25 Kasım Cuma barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalması ancak beklenen yağışların bir türlü görülmemesiyle barajlardaki su seviyelerinde düşüş sürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 25 Kasım Cuma günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 34,95 oldu.

💦PABUÇDERE BARAJI ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde olan kalmadı... Alibey Barajı yüzde 18.94 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 41,21 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 3,11 oldu.

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