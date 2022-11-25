ADIYAMAN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Adıyaman TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | TOKİ Adıyaman isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 23 Kasım Çarşamba günü Elazığ kurası yapıldı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Elazığ TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Elazığ isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

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TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için belirlendi.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 9 ilçede sosyal konutların hak sahiplerini bulacağı TOKİ Adıyaman kura çekilişi, 24 - 25 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.

TOKİ ADIYAMAN KONUTLARI NEREDE?

İşte TOKİ Adıyaman evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

ADIYAMAN MERKEZ 500 24 Kasım 2022

ADIYAMAN KAHTA 300 24 Kasım 2022

ADIYAMAN BESNİ 500 24 Kasım 2022

ADIYAMAN GÖLBAŞI 270 24 Kasım 2022

ADIYAMAN ÇELİKHAN 500 25 Kasım 2022

ADIYAMAN SİNCİK 260 25 Kasım 2022

ADIYAMAN GERGER 2. ETAP 120 25 Kasım 2022

ADIYAMAN TUT 100 25 Kasım 2022

ADIYAMAN SAMSAT 100 25 Kasım 2022