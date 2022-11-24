Haberler Haberler ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ DETAYLARI! 🚗 | Yeni ÖTV matrah oranları belli oldu mu? Araba fiyatlarında büyük değişim...

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ DETAYLARI! 🚗 | Yeni ÖTV matrah oranları belli oldu mu? Araba fiyatlarında büyük değişim...

Binlerce kişi ÖTV matrah düzenlemesini bekliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ÖTV matrah oranları belli oldu. Bu düzenleme ile 1600 CC altındaki araçlarda alt limit 184 bin lira oldu. Peki, yeni ötv matrah oranları ile birlikte araba fiyatları ne kadar oldu? En ucuz araç fiyatı ne kadar? Sıfır araç fiyat listesi 2022, Ucuz sıfır araçlarda indirim oranı ne kadar? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 12:50 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 13:00
ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ DETAYLARI! 🚗 | Yeni ÖTV matrah oranları belli oldu mu? Araba fiyatlarında büyük değişim...

SON DAKİKA ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ HABERİ - 2022 yılının sonu itibariyle araç alacaklara müjdeli haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesi ile detaylar açıklanırken, 1600 CC altındaki araçlarda alt limit 184 bin lira oldu. Üst limit ise 200 bin liradan 280 bin liraya yükseldi. Peki en ucuz sıfır araç ne kadar oldu? İşte detaylar...

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👉 ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ İLE YENİ RAKAMLAR NE KADAR OLDU?

Otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi.

Karara göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

👉 EN DÜŞÜK ARAÇ FİYATI NE KADAR OLACAK?

1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 594 bin 722 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 212 bin 401-369 bin 104 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 7 bin ila 54 bin lira arasında düşmesi,

Aynı şekilde yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 150 bin liradan 220 bin liraya çıkarılması neticesinde, vergiler dahil satış fiyatı 369 bin 106-467 bin 280 lira olan otomobillerin fiyatının 43 bin ila 78 bin lira arasında düşmesi,

Yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 175 binden 250 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 467 bin 282 - 531 bin lira olan otomobillerin fiyatının ortalama 52 bin ila 59 bin lira arasında düşmesi,

Yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarılması neticesinde, vergiler dahil satış fiyatı 530 bin 002 – 594 bin 720 lira olan otomobillerin fiyatının 29 bin 500 ila 33 bin lira arasında düşmesi bekleniyor.

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