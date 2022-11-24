Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 24 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

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ABD Doları: 18,6268 (Alış) - 18,6321 (Satış)

EURO: 19,4218 (Alış) - 19,4405 (Satış)

STERLİN: 22,4233 (Alış) - 22,5357 (Satış)

1 DOLAR = 18,63 TL

👉 24 Kasım Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.051,84

Gram altın satış: 1.052,07

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.702,00

Çeyrek altın satış: 1.736,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.425,00

Yarım altın satış: 3.474,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.851,00

Tam altın satış: 6.924,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.017,00

Cumhuriyet altını satış: 7.123,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.041,00

Ata altın satış: 7.105,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 24 Kasım Perşembe günü saat 12.15 itibarıyla alınmıştır.