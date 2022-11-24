Haberler Haberler 2023 YKS ne zaman? YKS sınav tarihi belli mi? ÖSYM 2023 sınav takvimini açıkladı!

2023 YKS ne zaman? YKS sınav tarihi belli mi? ÖSYM 2023 sınav takvimini açıkladı!

ÖSYM, 2023 yılında düzenlenecek olan YKS sınavı ile ilgili detayları açıkladı. Sınav tarihi belli oldu. Milyonlarca adayın katılacağı YKS sınavı tarihi, başvuru tarihi gibi detaylar merak konusu oldu. Peki, 2023 YKS sınavı ne zaman? YKS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 17:10 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 17:30
2023 YKS ne zaman? YKS sınav tarihi belli mi? ÖSYM 2023 sınav takvimini açıkladı!

ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının tarihi belli oldu. Milyonlarca adayı ilgilendiren ÖSYM sınav takviminin tüm detayları araştırılıyor. Peki, 2023 YKS ne zaman? YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

2023 YKS NE ZAMAN? ÖSYM TARİHLERİ AÇIKLADI!

ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. 2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin '2023 Yılı Sınav Takvimi'ne saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'nin internet sitesinde açıklanan 2023 yılı sınav takvimine göre,

  • 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23 Temmuz 2023
  • Alan Bilgisi sınavları 29-30 Temmuz 2023
  • Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 16 Nisan 2023
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 20 Ağustos 2023
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 19 Kasım 2023
  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) - 2023 YKS: 17 Haziran 2023
  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) - 2023 YKS: 18 Haziran 2023
  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) - 2023 - YKS: 18 Haziran 2023
  • Elektronik Yabancı Dil Sınavı - 28 Ocak 2023

DİĞER
Halil Sezai ve komşusu arasındaki sular durulmadı! Ünlü şarkıcıya ikinci hapis şoku
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'dan olay yakınlaşma! Seda Akman ile görüntülenmişti: "Eski sevgili ile aşk yeniden mi?"
Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu!
Abdullah Avcı'dan Konferans Ligi sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Uzman öğretmen ve Başöğretmenlik sınavı sonuç ekranı!
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne oldu?
YÖS BAŞVURU EKRANI | YÖS nedir? YÖS ne zaman? YÖS'e kimler girebilir?
Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı
ADIYAMAN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu 17:00
Kayserispor genel kurulu açıkladı Kayserispor genel kurulu açıkladı 16:57
Kuyt hüsran yaşadı! Sadece 5 ayda... Kuyt hüsran yaşadı! Sadece 5 ayda... 16:51
Anadolu Efes Krunoslav Simon'u onurlandıracak Anadolu Efes Krunoslav Simon'u onurlandıracak 16:36
Trabzonspor'dan Dorukhan için açıklama Trabzonspor'dan Dorukhan için açıklama 16:21
Anadolu Efes'in rakibi Virtus Segafredo Bologna Anadolu Efes'in rakibi Virtus Segafredo Bologna 16:21
Daha Eski
Rıdvan Yılmaz'dan transfer açıklaması! Rıdvan Yılmaz'dan transfer açıklaması! 13:13
Kartal'ı kiralık yıldızları uçurdu! Kartal'ı kiralık yıldızları uçurdu! 13:15
Selçuk İnan'ın yardımcıları Galatasaray'dan Selçuk İnan'ın yardımcıları Galatasaray'dan 13:21
Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu 14:06
Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu! Leo Dubois'ya İtalyan devi talip oldu! 14:06
Ozan Kabak'a büyük onur! Ozan Kabak'a büyük onur! 14:19