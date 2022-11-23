EMEKLİ ÖĞRETMENE ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI | Emekli, atanamayan öğretmene Öğretmenler Günü mesajları

Bildiğimiz her şeyi bize öğreten, okuma yazmanın dışında karakterimiz üzerinde de büyük etkileri olan ve dünyanın en değerli mesleğini icra eden öğretmenlerimizin günü geldi. Bu önemli günde, emekli olmuş ve atanamamış öğrettmenleri de unutmayan vatandaşlar arama motorlarında Emekli, atanamayan öğretmene Öğretmenler Günü mesajları araştırıyor. İşte en güzel mesajlar...

EMEKLİ ÖĞRETMENE ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Emekli oldum diye unutuldum sanma sen öğretmenliğin boyunca öyle izler bıraktın ki hiçbir zaman unutulmayacaksın. Öğretmenler günün kutlu olsun emekli öğretmenim.

Bugün 'keşke' yerine 'iyi ki' dediğim ne varsa birçoğunda sizin payınız fazlasıyla büyük. Sizin desteğiniz ve yol göstericiliğinizle attığım adımlar bana bugünkü konumumu getirdi. Sizin hakkınızı asla ödeyemem. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Sen bizi her zaman aydınlatan ışığımız, bilgi kaynağımızsın. Sen yeri geldiğinde anamız babamızsın. İyi ki sizin öğrencileriniz olduk, sizden çok şey öğrendik öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Ne biliyorsan bize öğrettin, bizi vatana faydalı bireyler ettin, hep kalem kılıçtan keskindir dedin, her problemde bıkmadan çareler ürettin öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

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Emekli de olsan sen bizim gönüllerimizin öğretmenisin, sen her zaman mükemmel bir öğretmen olarak kalacaksın. Güzel annem öğretmenler günün kutlu olsun.

Sen bizleri bu vatan için yetiştiren, en zor anlarımızda bizlere yardım eli uzatan, yeri geldiğinde bir arkadaş gibi sır tutan canım öğretmenim. Seni çok seviyorum.

ATANAMAYAN ÖĞRETMENE ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

"Öğretmen doğan güneş gibidir, etrafını aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı amaç bilir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı. Gerçek zaferi siz,öğretmenler kazanacaksınız Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız.

Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir.

Öğretmenlere o kadar şey borçluyuz ki bunu asla ve asla kimse ödeyememez. Çünkü onlar bizi bu yaşa kadar getirdiler.bütün öğretmenler öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Egitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi ile Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun.

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan bilim, kültür ordusudur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…