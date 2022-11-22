DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI | 22 Kasım Diş Hekimleri Günü mesajları Facebook - WhatsApp - Instagram

DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI | Her yıl 22 Kasım Türkiye'de 6 Mart ise dünyada Diş Hekimleri Günü olarak kutlanıyor. Sağlığımızı emanet ettiğimiz diş hekimlerinin bu önemli gününü onları mesajla mutlu etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 22 Kasım Diş Hekimleri Günü mesajları Facebook - WhatsApp - Instagram konularını araştırıyor. İşte en güzel Diş Hekimleri Günü kutlama mesajları...

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22 KASIM DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ MESAJLARI FACEBOOK

"Toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde, özverili çalışmalar yürüten tüm diş hekimlerimizin bu önemli gününü kutlar çalışmalarında başarılar dilerim."

"Dişlerimizi tak tak yapalım" diyen her diş hekimimize selam olsun. Diş Hekimleri Günü'nüz kutlu olsun bize sağladığınız sağlıklı gülüşler gibi sizin de yüzünüzden gülücük eksik olmasın...

22 KASIM DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ MESAJLARI WHATSAPP

"Ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşması ve iyileştirilmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm diş hekimlerinin, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü'nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum"

22 Kasım Bilimsel Türk Diş Hekimleri Gününü en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.

22 KASIM DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ MESAJLARI INSTAGRAM

"Büyük fedakârlıklarla Ağız ve Diş Sağlığı bilincini oluşturmak ve iyileştirilmesini sağlamak için çalışan tüm diş hekimlerimizin "22 Kasım Diş Hekimleri Günü"nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum."

Bize mutlu gülümsemeler bahşeden tüm diş hekimlerimizin yüzünden gülümseme eksik olmasın. Size yalnızca sağlıklı dişler değil güzel gülüşler de borçluyuz.

DİŞ HEKİMLİĞİ HAKKINDA

Diş hekimliği tarihi ile ilgili en eski kayıtlara Mısır'da rastlanmaktadır.İmhotep bilinen ilk hekimdir. MÖ 2700 yıllarında Mısır'da yaşadığı kabul edilmektedir. İmhotep'in yaşadığı dönemde Mısır'da hekimler göz hekimi, barsak hekimi, diş hekimi… gibi branşlara ayrılmışlardır.

Bilinen ilk diş hekimi Hesi-Re yalnızca diş hekimi değil aynı zamanda Krallığın Bekçisi gibi 13 resmi unvana sahip oldukça yetkin bir hekimdi.

Mısırlılar pek çok konuda olan gözlem ve deney merakını diş hekimliğinde de göstermişlerdi. Apse drenajı yapmışlar, çağdaş diş hekimliğinde köprü olarak ifade ettiğimiz uygulamanın ilk deneyicileri olmuşlardı. Hatta Ebers Tıp Papirüsü içindeki bilgiler göstermektedir ki ağız ve çenenin cerrahisi ile ilgilenmişler, "sabah kahvaltısında ağız temizliği yapılmalıdır, ağız temizliği diş temizliği demektir." gibi ifadeler kullanmışlardır.

Diş hekimliği Mısır'lıların ilgisini çektiği kadar Mezopotamya uygarlıklarının da ilgisini çekmekteydi. Ancak Hammurabi yasaları dolayısı ile Mezopotamya'da gerek diş gerek tıp branşlarının cerrahisi çok fazla gelişmemiştir. Çünkü Hammurabi yasaları hekimlere yasal sorumluluk koyan tarihin ilk yasalarıdır.

Hammurabi yasaları'nda diş hekimliği ile ilgili konulara 2 madde ile değinilmiştir.

Yasa 200: Eğer bir kişi kendisiyle aynı sınıftaki bir kişinin dişine zarar verirse onun da dişi çekilir.

Yasa 201: Eğer bir kişi kendinden daha alt sınıftaki bir kişinin dişine zarar verirse 166 gr. gümüş öder.

Aynı yıllarda Çinliler dünya tarihinin bilinen en eski tıp eseri olan Nei-Ching'i yazmışlardır. Çinliler ağız hastalıklarını; iltihapsal hastalıklar, yumuşak doku hastalıkları, diş çürükleri olmak üzere 3'e ayırmaktalardı. Çinliler diş hekimliğine katkılarını sadece bu eserle yapmamış yüzyıllar sonra 15.yüzyılda çağdaş anlamdaki ilk diş fırçasını yapan ulus olarak diş hekimliği tarihine geçmişlerdir. Amalgamla dişlerin doldurulması fikri de Çinlilere aittir.

DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ HAKKINDA

Türkiye'de ilk Diş Hekimliği Okulu 22 Kasım 1908 tarihinde kurulmuş ve 1909 yılında fiilen eğitime başlamıştır. İlk mezunlarının sayısı 43 kişi iken, mezun sayısı 1926 yılında 84 kişiye ulaşmıştır. 1928 yılında kabul edilen "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun" ile mesleği uygulama yetkisi yalnızca "Diş Tababeti Mektebi" mezunlarına verildikten sonra, diş hekimliği mesleği bir disiplin altına girmeye başlamış ve diş hekimliği okulunun gelişimi hızlanmıştır.

Türk Diş Hekimliği'nin ilk mesleki örgütü 1912'de kurulmuş, dernek üyeleri birinci dünya savaşı sırasında silah altına alınana kadar çalışmalarını sürdürmüştür. 1922'de"Müslüman Diş Tabipleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti" olarak kurulan, 1925'de "Türk Diş Tabipleri Cemiyeti" adını alan meslek birliği tarafından Türk Diş Hekimliği'nin ilk periyodik yayını olan "Diş Tabipleri Cemiyeti Mecmuası" çıkarılmıştır. Türk Diş Hekimleri 1953 yılından itibaren "Türk Tabipleri Birliği" çatısı altında yer almışlar, 1984 yılında ise "Türk Diş Hekimleri Birliği" ve buna bağlı olarak çalışan "Diş Hekimleri Odaları" kurulmuştur.

22 Kasım 1908 ,Tıbbiye'de Muallimler Meclisinde''Dişçi Mektebi'' kurulması için müzakerelerin başladığı tarihtir. Eğitime ise 1909 tarihinde başlanmıştır. Modern diş hekimliğine ise 1933 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Tebabeti Mektebi kurulması ile başladı ve daha sonra yıllar içinde açılacak diş hekimliği fakültelerinden her geçen gün daha donanımlı diş hekimleri mezun olmaya başlamıştır.