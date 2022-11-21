VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI | Vakıflar Genel Müdürlüğü, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin burs başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından üniversite öğrencileri için de başvuruların başladığını duyurdu. 9 gün sürecek olan başvuruların ardından gerekli şartları sağlayan öğrencilere karşılıksız burs verilecek. Peki VGM burs başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? | VGM burs başvuru şartları, son tarih ve ücreti ne? - 2022 üniversite VGM burs başvuru ekranı ve tüm merak edilenler...

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VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

VGM burs başvuru işlemlerinin tamamı internet üzerinden yapılacak. vgm.gov.tr adresine giriş yapan öğrenciler, sırasıyla T.C. kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve baba adı ile birlikte burs başvuru ekranına giriş yapacak.

2022 ÜNİVERSİTE VGM BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Ardından öğrenciler karşılarına gelen ekranda beş aşamada burs başvurularını tamamlayacak. Öğrenciler nüfus bilgileri, aile bilgileri, okul bilgileri, başvuru ve iletişim bilgilerini içeren form dolduracak.

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

KYK geri ödemeli kredi almak, VGM bursu almaya engel değildir. Ancak karşılıksız burs ödemesi alanlar Vakıflar bursundan faydalanamaz. VGM bursu alamayacak öğrenciler ise şöyle:

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere burs verilmeyecek.

VGM BURS BAŞVURU SON TARİHİ NEDİR?

VGM Üniversite burs başvuruları 21 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak.

Öğrenciler, başvuru sırasında verdikleri bilgilerin yanlış veya hatalı olduğunun farkına vardığında bu bilgilerde değişiklik yapabilecek. VGM Üniversite burs başvuru bilgilerinde başvuruların son günü olan 30 Kasım'a kadar işlem yapılabiliyor.

Başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler ilk kez başvuru yapıyor gibi başvuru giriş ekranını açabilir, nüfus bilgilerini girerek daha önce doldurmuş oldukları başvuru formlarına ulaşabilir ve düzeltmek istedikleri alanları değiştirebilirler.

VGM BURS ÜCRETİ NE?

Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite burs ücretleri henüz duyurulmadı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında burs ücreti aylık 650 TL olarak belirlenmişti. Yeni yıl ile birlikte burs ücretlerinde artış yaşanması bekleniyor. VGM burs ücretleri bir eğitim yılında toplam 8 ay boyunca ödenmektedir. Burs ödemeleri Ekim ayında başlar ve Mayıs ayında sona erer.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları için herhangi bir tarih verilmedi. Ancak VGM bursunun verilebilecğei kişileri değerlendirebilmek için öncelikle KYK burs başvuru sonuçları açıklanmalırdır. Aralık ayının ilk haftasına kadar KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor.