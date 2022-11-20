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YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES PUANI KAÇ OLMALI? - Hangi üniversite kaç puan istiyor ALES 2022? | ALES baraj puanı

ÖSYM'nin lisansüstü eğitim almak isteyen öğrenciler için düzenlediği ALES'te sonuçlar açıklandı. Bunun üzerine binlerce aday, hangi üniversite için kaç puan gerektiğini araştırmaya başladı. Biz de haberimizde 2022 yılı için hangi üniversitenin ALES'ten kaç puan istediğini derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 09:20 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 09:41
YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES PUANI KAÇ OLMALI? - Hangi üniversite kaç puan istiyor ALES 2022? | ALES baraj puanı

Yüksek Lisans ve doktora yapmak isteyen öğrencilerin katılım gösterdiği ALES/2 2022 sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sitesinde yayımlandı. Puanlarını gören öğrenciler, hangi üniversitenin kaç puanla kabul ettiğini araştırmaya girişti. Yüksek lisans yapmak isteyen adaylar ALES puanının kaç olduğunu merak ederken Yüksek Lisans için ALES puanı kaç olmalı? - Hangi üniversite kaç puan istiyor ALES 2022? | ALES baraj puanı konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES PUANI KAÇ OLMALI?

2021 ALES kılavuzunda bu konu şu ifadelerle ele alındı:

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, %50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

HANGİ ÜNİVERSİTE KAÇ PUAN İSTİYOR ALES 2022?

Adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmalıdırlar. Bu şart YÖK'ün yayınladığı Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilmektedir. Üniversite bu puanın altına düşüremez ama isterse daha yüksek puan almış olmayı isteyebilir. 2022 yılı için henüz hangi üniversite kaç puanla alım yapacağını açıklamadı.

YÜKSEK LİSANS ŞARTLARI

Yüksek Lisans programlarına, yabancı dil sınavı ve mülakat yapılarak güz ve bahar yarı yılları başında öğrenci alınır. Üniversite yabancı dil sınavını kendi yapmazsa YDS, IELTS, TOEFL gibi sınav sonuçlarını da kabul edebilir. İlk yapmanız gereken başvuru yapmak istediğiniz üniversitelerin başvuru tarihlerini öğrenmek ve bu tarihlerde gerekli belgeleri götürüp teslim etmektir. Belge tesliminden sonra sizi mülakata çağırabilirler. Veya mülakattan önce bilim sınavı adı verilen bir sınava girebilirsiniz. (Başvuru için gerekli prosedürler üniversiteler arasında farklılık gösterebilir)

Gerekli belgeler ve detaylar aşağıdaki gibidir:

LİSANS DİPLOMASI

Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yüksek Öğretim Kurulu'nca onaylanmış olmalıdır. Yüksek lisans programlarına, hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Ancak bu programlar dışından da öğrenci kabulüne anabilim dalları kurul önerileri, ilgili Fakülte Merkez Yetkili Kurullarının görüşleri, Dekanlık kanalı ile alınarak Enstitü Kurulunda karara bağlanır ve Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. Özetle siz farklı bir alandan mezun olmuş olsanız bile bir yüksek lisans programına başvurabilirsiniz.

ALES PUANI

Adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmalıdırlar. Bu şart YÖK'ün yayınladığı Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilmektedir. Üniversite bu puanın altına düşüremez ama isterse daha yüksek puan almış olmayı isteyebilir.

YABANCI DİL SINAVI

Tezli yüksek lisans için yabancı dil şartı vardır. Üniversite yabancı dil sınavını kendi yapabilir veya IELTS, YDS, TOEFL gibi sınavlardan birinin sonuç belgesini isteyebilir. Başvuru yapmak istediğiniz bölüm Türkçe eğitim veriyor olsa bile enstitüler yabancı dil sınavına girmenizi yada yeterlilik belgesi sunmanızı talep edebilir.

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