Haberler Haberler AÖL SINAVI NE ZAMAN? | 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte? Açık lise 1. dönem sınavları online mı, çevrim içi mi?

AÖL SINAVI NE ZAMAN? | 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte? Açık lise 1. dönem sınavları online mı, çevrim içi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan açık öğretim lise sınavları için geri sayım devam ediyor. Açık lise sınavlarına katılacak adaylar arama motorlarında AÖL sınavı ne zaman? 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte? Açık lise 1. dönem sınavları online mı, çevrim içi mi? sorularının cevabını araştırıyor. 2022-2023 sınav takviminin MEB tarafından duyurulmasıyla birlikte AÖL sınavlarının tarihi de belli oldu. İşte merak edilen soruların cevapları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 14:00
AÖL SINAVI NE ZAMAN? | 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte? Açık lise 1. dönem sınavları online mı, çevrim içi mi?

AÖL SINAVI NE ZAMAN? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 - 2023 sınav takvimini duyurmasıyla birlikte açıköğretim lise sınavlarına katılacak olan binlerce vatandaş, sınav tarihlerini araştırıyor. 2022 YKS veya YÖS ile herhangi bir Yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak liseden henüz mezun olmayan kişiler için de ek bir sınav düzenleneceğini duyuran MEB'in açıklamalarının ardından arama motorlarında 2022 - 2023 MEB Açıköğretim Lise sınavları hangi tarihte? Açık lise 1. dönem sınavları online mı, çevrim içi mi? sorularının cevabı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

2022 - 2023 MEB AÇIKÖĞRETİM LİSE SINAVLARI HANGİ TARİHTE?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.

Takvime göre lise eğitimini açıktan devam ettiren öğrenciler, AÖL 1. Dönem sınavlarına 9 Aralık-20 Aralık 2022 tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak katılım sağlayacaklar. Öte yandan Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrenciler için 21 Kasım-23 Kasım 2022 tarihlerinde 2021-4 dönemi çevrim içi (online) ek sınav yapılacak.

AÇIK LİSE 1. DÖNEM SINAVLARI ONLINE MI, ÇEVRİM İÇİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı ilk dönem sınavlarının çevrim içi yapılacağını duyurdu. Bakanlığın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları; 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır."

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan Yunus Akgün kararı! İmzalar atılacak mı?
Sibel Can'ı izlemeye giden Hadise kıvırdı ortalık yıkıldı! Biri sahnede diğeri masada döktürdü: "Hadise'nin keyfi yerinde yine maşallah"
Mesut Özil'den Dünya Kupası yorumu! "Almanya..."
İlk takviye savunmaya olacak! İşte adaylar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başkan Erdoğan Dünya Kupası açılış töreni için Katar'a gitti!
Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi
Erzurum TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF
200 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'nin gözü Batshuayi ve Valencia'da! Dünya Kupası... Fenerbahçe'nin gözü Batshuayi ve Valencia'da! Dünya Kupası... 13:36
Mostafa Mohamed gollerine devam ediyor! Mostafa Mohamed gollerine devam ediyor! 13:23
Mick Schumacher'e kötü haber! Logan Sargeant... Mick Schumacher'e kötü haber! Logan Sargeant... 13:17
Lewis Hamilton'dan W13 açıklaması! Lewis Hamilton'dan W13 açıklaması! 12:48
Zajc İtalya'ya dönmek istiyor! Zajc İtalya'ya dönmek istiyor! 12:43
Altınordu'dan kötü seri! Üst üste 4. maçtan da... Altınordu'dan kötü seri! Üst üste 4. maçtan da... 12:30
Daha Eski
Gomis için sürpriz gelişme! Anadolu ekibine transfer... Gomis için sürpriz gelişme! Anadolu ekibine transfer... 12:06
İlk takviye savunmaya olacak! İşte adaylar İlk takviye savunmaya olacak! İşte adaylar 12:03
Trae Young şov yaptı! Trae Young şov yaptı! 11:41
Macaristan - Yunanistan maçı saat kaçta? Macaristan - Yunanistan maçı saat kaçta? 11:37
Avrupa'nın gözü onlarda! Tam 7 isim Avrupa'nın gözü onlarda! Tam 7 isim 11:35
Macaristan - Yunanistan maçı saat kaçta? Macaristan - Yunanistan maçı saat kaçta? 11:32