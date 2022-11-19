Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 19 Kasım Cumartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 19 Kasım Cumartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte su seviyesi yüzde 50'nin üzerinde olan baraj kalmadı. Pabuçdere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 19 Kasım Cumartesi barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 11:40
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 19 Kasım Cumartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalması ancak beklenen yağışların bir türlü görülmemesiyle barajlardaki su seviyelerinde düşüş sürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 19 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 35,86 oldu.

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💦PABUÇDERE BARAJI ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde olan kalmadı... Alibey Barajı yüzde 18.72 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 41,93 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 2,92 oldu.

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