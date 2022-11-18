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YALI ÇAPKINI SUNA DİZİDEN AYRILDI MI? | Beril Pozam Yalı Çapkını'ndan ayrıldı mı? - Suna öldü mü?

STAR TV ekranlarının sevilen dizisi, başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı Yalı Çapkını, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da tüm seyircilerin ilgi ve beğenisini kazandı. Gaziantepli bir ailenin oğullarına uygun gelin adayı aramasıyla başlayan dizinin başrollerinden Beril Pozam'ın son bölümde yer almaması üzerine Yalı Çapkını Suna diziden ayrıldı mı? Beril Pozam Yalı Çapkını'ndan ayrıldı mı? - Suna öldü mü? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 17:30 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 17:30
YALI ÇAPKINI SUNA DİZİDEN AYRILDI MI? | Beril Pozam Yalı Çapkını'ndan ayrıldı mı? - Suna öldü mü?

YALI ÇAPKINI SUNA DİZİDEN AYRILDI MI? | STAR TV'nin en sevilen dizilerinden olan Yalı Çapkını, son bölümüyle yine nefesleri kesti. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu açısından izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran dizinin sevilen isimlerinden Beril Pozam'ın son bölümde yer almaması tüm dizinin tüm hayranlarında merak uyandırdı. Peki Yalı Çapkını Suna diziden ayrıldı mı? Beril Pozam Yalı Çapkını'ndan ayrıldı mı? - Suna öldü mü? İşte detaylar...

BERİL POZAM YALI ÇAPKINI'NDAN AYRILDI MI?

Sosyal medyada gündem olan beril Pozam'ın diziden ayrıldığı iddiaları, dizi dünyasına bomba gibi düştü. Geçtiğimiz hafta eniştesi Ferit'i öpen Suna'nın ablası Seyran, bu durumu öğrenince Seyran'ın üstüne yürüdü. Olay baba Kazım Ağa'nın da kulağına gidince ortalık fena halde karıştı. Suna için yeni planını uygulamaya koyan Kazım Ağa, kızını istemediği biriyle evlendireceğini söyleyince Suna ortadan kayboldu.

YALI ÇAPKINI SUNA ÖLDÜ MÜ?

Yalı Çapkını'nda yaşanan bu karmaşaların ardından Suna'nın yeni bölüm fragmanında hiç yer almaması üzerine izleyiciler, Beril Pozam'ın diziden ayrıldığı ihtimalini değerlendiriyor. Sosyal medyayı sarsan iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Suna'nın kaçmış ya da kaçırılmış olabileceği ihtimallerinin yanı sıra intihar etmiş olması da muhtemel.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Yalı Çapkını, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alıyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Star TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını'nın çekimleri Gaziantep'te yapılıyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde de çekilen Yalı Çapkını dizisinin ilerleyen bölümlerinde İstanbul'un başka ilçelerinde de çekileceği düşünülüyor.

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