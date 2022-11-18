Haberler Haberler UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI GİRİŞ BELGESİ | MEB uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? - Son giriş saati kaç?

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI GİRİŞ BELGESİ | MEB uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? - Son giriş saati kaç?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında başlattığı uzman ve başöğretmen sınavları devam ediyor. Yazılı giriş belgelerinin erişime açıldığı sınav hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar hız kazanırken MEB uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? - Uzman öğretmen sınav yeri konularını biz de haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 15:50
UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI GİRİŞ BELGESİ | MEB uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? - Son giriş saati kaç?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl ilk kez uyguladığı ve öğretmenlerinin unvan ve maaşını belirleyecek olan uzman öğretmen sınavları için geri sayım sürüyor. Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında yapılacak sınavın giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından sınav tarihi, saati ve kaç dakika süreceği araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler...

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA?

Uzman öğretmenlik sınavı, 19 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Tek oturum şeklinde, 81 ilde toplam bin 489 okulda yapılacak sınav saat 10.00'da başlayacak. Beş seçenekli (A - B - C - D - E) 100 sorunun sorulacağı sınavın süresi ise 150 dakika olarak belirlendi.

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

12.30'da sona erecek sınav için aday öğretmenlerin giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunmaları gerekmektedir.

UZMAN ÖĞRETMEN SINAV YERİ İÇİN TIKLAYIN

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KONU VE SORU DAĞILIM

  • Öğrenme ve Öğretme Süreçleri (15 soru)
  • Ölçme ve Değerlendirme (12 soru)
  • Özel Eğitim ve Rehberlik (15 soru)
  • Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları (10 soru)
  • Eğitimde Kapsayıcılık (12 soru)
  • Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği (10 soru)
  • Sosyal Etkileşim ve İletişim (10 soru)
  • Dijital Yetkinlik (8 soru)
  • Güvenli Okul ve Okul Güvenliği (8 soru)

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDAN KİMLER MUAF TUTULACAK?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunan ve başvuruları onaylanan öğretmenlerden 30 Ekim'e kadar lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarına dair belgelerini ibraz etmeleri ve MEBBİS'te ilgili modülde öğrenim durumlarının güncellenmesi kaydıyla sınavdan muaf tutulabilecek.

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