Haberler Haberler MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI | Uzman öğretmenlik, Başöğretmenlik sınavı çıkmış örnek sorular PDF indir

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI | Uzman öğretmenlik, Başöğretmenlik sınavı çıkmış örnek sorular PDF indir

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmenlik Kariyer Basamakları projesi kapsamında öğretmenlerin unvan ve maaşlarını belirleyen Uzman Öğretmenlik sınavı, 19 Kasım Pazar günü yapılacak. Bu yıl ilk kez uygulamaya geçilen ve 3. kez düzenlenecek olan sınavın daha önceki iki oturumunda çıkmış sorular MEB'in resmi sitesinde yayınlandı. İşte Uzman öğretmenlik, Başöğretmenlik sınavı çıkmış örnek sorular...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 17:20 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 17:40
MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI | Uzman öğretmenlik, Başöğretmenlik sınavı çıkmış örnek sorular PDF indir

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl ilk kez uyguladığı ve öğretmenlerin unvan ve maaşını belirleyecek olan uzman öğretmen sınavı, bu hafta sonu 3. kez uygulanacak. Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında yapılacak sınavın öncesinde çıkmış sorular, MEB'in sitesinde yayınlandı. Arama motorlarında araştırılan MEB uzman öğretmenlik sınav soruları, Uzman öğretmenlik, Başöğretmenlik sınavı çıkmış örnek sorular PDF indir konularını haberimizde derledik.

👇1. SORU KİTAPÇIĞI👇

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYIN

MEB UZMAN BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYIN

👇2. SORU KİTAPÇIĞI👇

UZMAN BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI ÇIKMIŞ ÖRNEK SORULAR PDF İNDİR

MEB BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI ÇIKMIŞ ÖRNEK SORULAR PDF İNDİR

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA?

Uzman öğretmenlik sınavı, 19 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Tek oturum şeklinde, 81 ilde toplam bin 489 okulda yapılacak sınav saat 10.00'da başlayacak. Beş seçenekli (A - B - C - D - E) 100 sorunun sorulacağı sınavın süresi ise 150 dakika olarak belirlendi.

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KONU VE SORU DAĞILIM

  • Öğrenme ve Öğretme Süreçleri (15 soru)
  • Ölçme ve Değerlendirme (12 soru)
  • Özel Eğitim ve Rehberlik (15 soru)
  • Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları (10 soru)
  • Eğitimde Kapsayıcılık (12 soru)
  • Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği (10 soru)
  • Sosyal Etkileşim ve İletişim (10 soru)
  • Dijital Yetkinlik (8 soru)
  • Güvenli Okul ve Okul Güvenliği (8 soru)

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDAN KİMLER MUAF TUTULACAK?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunan ve başvuruları onaylanan öğretmenlerden 30 Ekim'e kadar lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarına dair belgelerini ibraz etmeleri ve MEBBİS'te ilgili modülde öğrenim durumlarının güncellenmesi kaydıyla sınavdan muaf tutulabilecek.

DİĞER
Survivor 2021 yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanlandı
Aaron Ramsey'in laneti yine hortladı! Her gole bir ölüm
Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Görüşmeler başladı
Kritik görüşmenin tarihi belli oldu! 3 yıllık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beril Pozam Yalı Çapkını'ndan ayrıldı mı?
MEB uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?
Döviz ve altın kuru (18 Kasım)
Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ameliyat oldu!
Prematüre nedir, ne demek?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okçuluk Salon Federasyon Kupası Samsun'da devam ediyor Okçuluk Salon Federasyon Kupası Samsun'da devam ediyor 17:05
Muriqi'den Elon Musk'a flaş cevap! Muriqi'den Elon Musk'a flaş cevap! 16:57
Luis Enrique'den Messi yorumu! Luis Enrique'den Messi yorumu! 16:43
Barinov resmen açıkladı! "Türkiye'ye transfer..." Barinov resmen açıkladı! "Türkiye'ye transfer..." 16:36
Joan Laporta: Bütün kupalara talibiz Joan Laporta: Bütün kupalara talibiz 16:35
Granada - Albacete maçı saat kaçta? Granada - Albacete maçı saat kaçta? 16:26
Daha Eski
Zazzaroni Dünya Kupası'nı değerlendirdi Zazzaroni Dünya Kupası'nı değerlendirdi 16:10
Ronaldo'nun sözleşmesi feshediliyor! 16 milyon Sterlin... Ronaldo'nun sözleşmesi feshediliyor! 16 milyon Sterlin... 15:49
Naim Süleymanoğlu vefatının 5. yıl dönümünde anıldı Naim Süleymanoğlu vefatının 5. yıl dönümünde anıldı 15:47
Leclerc'ten Vettel'e veda Leclerc'ten Vettel'e veda 15:40
Hüseyin Çimşir'den Eddie Newton itirafı Hüseyin Çimşir'den Eddie Newton itirafı 15:17
Cüneyt Çakır: En büyük hayalimi gerçekleştirdim! Cüneyt Çakır: En büyük hayalimi gerçekleştirdim! 15:14