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SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? | Sağlık Bakanlığı sürekli personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 85 bin personele istihdam sağlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İŞKUR ve ÖSYM ile koordineli çalışma sonucu personel alımlarının gerçekleşeceğini duyururken atama bekleyen binlerce sağlık personeli başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı sürekli personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro dağılımı belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 09:50
SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? | Sağlık Bakanlığı sürekli personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 2022 işçi alımları hakkında açıklamaların üst üste gelmesinin ardından atama bekleyen binlerce sağlık personelinin yüzünü güldüren haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, ilk etapta 42.500 sağlık personeli alımının gerçekleşeceğini ve bunun için yayınlanacak kılavuzun önümüzdeki hafta ÖSYM ve İŞKUR'a gönderileceğini duyurdu. Bunun üzerine arama motorlarında Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı sürekli personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro dağılımı belli oldu mu? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

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SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Kasım 2022 Cuma günü Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki öğrenci buluşmasında, Sağlık Bakanlığı'nın 85 bin personel alımına ilişkin detayları paylaştı. İlk etapta 11 bin 137'si sürekli olmak üzere 42 bin 500 sağlık personeli alımı yapılacağını belirten Bakan Koca, "Bunun için kılavuz yayınlamak üzere listeleri ÖSYM ve İŞKUR'a önümüzdeki hafta gönderiyoruz. Alımda mülakat olmayacak. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Bakan Koca'nın açıklamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı personel alımında kılavuzların 14 - 18 Kasım 2022 tarihleri arasında İŞKUR ve ÖSYM'ye gönderilerek erişime açılması ve hemen ardından alımların başlaması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

Bakan Koca, 85 bin personel alımında mülakatın olmayacağını duyurdu. Ancak başvuru şartları henüz belli olmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı, 2021 yılında en çok alımı Hemşire kadrosuna yapmıştı. Bu yılda benzer şekilde branş dağılımlarında Hemşire kadrosunun öne çıkması bekleniyor. Ancak kadro ve branş dağılımına ilişkin de henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Kılavuzun yayınlanmasının ardından personel alım şartları ve kadro dağılımı belli olacak ve haberimiz güncellenecektir.

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