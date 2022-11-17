Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 17 Kasım Perşembe 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 17 Kasım Perşembe 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

17 Kasım Perşembe 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 17 Kasım Perşembe günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 07:04
CANLI ALTIN FİYATLARI - 17 Kasım Perşembe 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 17 Kasım Perşembe günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉17 Kasım Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.057,28

Gram altın satış: 1.057,52

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.702,00

Çeyrek altın satış: 1.746,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.405,00

Yarım altın satış: 3.494,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.810,00

Tam altın satış: 6.964,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.096,00

Cumhuriyet altını satış: 7.204,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.011,00

Ata altın satış: 7.147,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Kasım Perşembe günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
3 çocuğunu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Esra Erol bir kişinin daha hayatına dokundu!
İçimizdeki İrlandalı! Chloe Loughnan'ın işlerine eski eşi Serdar Ortaç'ın engel olduğu iddia edildi
Aslan'dan Türk asıllı orta sahaya yakın takip!
Fırtına'dan sürpriz hamle! G.Saraylı isimle ön görüşme yapıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
14 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Ticaret Bakanlığı 2500 personel alıyor! İşte başvuru şartları...
Sayısal Loto sonuçları (16 Kasım Çarşamba)
Anlık döviz ve altın kuru canlı takip (16 Kasım)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bravo Diyarbakır Bravo Diyarbakır 01:03
Ferdi Kadıoğlu şoku! Ferdi Kadıoğlu şoku! 01:00
Arda oynamadı üçlüyü çektirdi Arda oynamadı üçlüyü çektirdi 00:59
Kuntz’a sabırlı olmamız lazım Kuntz’a sabırlı olmamız lazım 00:58
2024'e hep birlikte 2024'e hep birlikte 00:57
Ozan Kuntz'a koştu Ozan Kuntz'a koştu 00:56
Daha Eski
Benim için özeldi Benim için özeldi 00:55
"Atmosfer çok güzeldi" "Atmosfer çok güzeldi" 00:53
Takım ruhu Takım ruhu 00:52
Diyarbakır’da ilk maç Diyarbakır’da ilk maç 00:49
İskoçlar’la 2. kez İskoçlar’la 2. kez 00:48
Türkiye EURO 2028 ve 2032'ye adaylığını açıkladı Türkiye EURO 2028 ve 2032'ye adaylığını açıkladı 00:48