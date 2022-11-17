Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 17 Kasım Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 17 Kasım Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte su seviyesi yüzde 50'nin üzerinde olan baraj kalmadı. Pabuçdere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 17 Kasım Perşembe barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 09:50
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 17 Kasım Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalması ancak beklenen yağışların bir türlü görülmemesiyle barajlardaki su seviyelerinde düşüş sürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 17 Kasım Perşembe günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 36,33 oldu.

💦PABUÇDERE BARAJI ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde olan kalmadı... Alibey Barajı yüzde 19.5 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 42,18 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 2,92 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'un sözleşmesinde bomba gelişme! Brezilya Milli Takımı konuşulurken...
SON DAKİKA:Müge Anlı'daki Selim Yalçınkaya cinayetinde eşi Derya'nın müstehcen mesajları ifşa olmuştu... Soruşturma derinleşiyor: 'Ölüler de güler'
Jesus'la adeta yeniden doğdu! İşte rakamları
Flaş takas teklifi! O isim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler (17 Kasım)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
14 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ürdün - İspanya maçı saat kaçta? Ürdün - İspanya maçı saat kaçta? 09:50
G.Saray'da Yusuf Demir kararı! Dünya Kupası arasında... G.Saray'da Yusuf Demir kararı! Dünya Kupası arasında... 09:50
Temasa geçen takımları babası duyurdu! Temasa geçen takımları babası duyurdu! 09:48
Gana - İsviçre maçı saat kaçta? Gana - İsviçre maçı saat kaçta? 09:42
Jesus'la adeta yeniden doğdu! İşte rakamları Jesus'la adeta yeniden doğdu! İşte rakamları 09:23
A Milli Takım'a G.Antep'te coşkulu karşılama A Milli Takım'a G.Antep'te coşkulu karşılama 08:34
Daha Eski
Flaş takas teklifi! O isim... Flaş takas teklifi! O isim... 08:14
Çarpıcı Ronaldo yorumu! "Aradığı huzuru G.Saray'da bulur" Çarpıcı Ronaldo yorumu! "Aradığı huzuru G.Saray'da bulur" 07:46
Dikkat çeken yorum! "Harika bir jenerasyon" Dikkat çeken yorum! "Harika bir jenerasyon" 07:36
Bravo Diyarbakır Bravo Diyarbakır 01:03
Ferdi Kadıoğlu şoku! Ferdi Kadıoğlu şoku! 01:00
Arda oynamadı üçlüyü çektirdi Arda oynamadı üçlüyü çektirdi 00:59