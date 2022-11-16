TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | 2022 Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir? Kimler başvurabilir? KPSS puanı gerekir mi?

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete'ye verdiği ilanda, kendi bünyesinde çalışacak 2.500 personele istihdam sağlayacağını duyurdu. Şartlar konusunda katı olan ve tek bir şartı bile yerine getirmeyen adayların başvurularının değerlendirme sürecine alınmayacağını duyuran Bakanlığın ilanının ardından 2022 Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir? Kimler başvurabilir? KPSS puanı gerekir mi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

2022 TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Ticaret Bakanlığı'nın 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını duyurduğu ilanda, başvuru, yerleştirme ve fiziki yeterlilik sınav sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yerinin daha sonra www.ticaret.gov.tr internet adresinin Duyurular bölümünde ilan edileceği bildirildi. Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin tüm bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecekler.

Başvurular dijital ortamda 21 Kasım - 30 Kasım tarihleri arasında son başvuru tarihi itibarıyla saat 17.00'ye kadar alınacaktır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularım gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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2022 TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR? KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri gerekmektedir.),

d) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,

2022 TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS PUANI GEREKİR Mİ?

Bakanlığın ilanında yer alan 'başvuru şartları' bölümünde, KPSS'den belirli bir puan almış olma şartı da yer aldı. İlanda, başvuran adayların KPSS P3 puan türünden en az 70 almaları gerektiğine dikkat çekildi.