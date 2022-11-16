Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 16 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 16 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 16 Kasım Çarşamba 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 12:30 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 12:40
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 16 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 16 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

16 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,61 (Alış) - 18,61 (Satış)

EURO: 19,37 (Alış) - 19,38 (Satış)

STERLİN: 22,05 (Alış) - 22,16 (Satış)

1 DOLAR = 18,61 TL

👉16 Kasım Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.064,15

Gram altın satış: 1.064,31

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.716,00

Çeyrek altın satış: 1.755,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.432,00

Yarım altın satış: 3.512,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.864,00

Tam altın satış: 7.000,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.086,00

Cumhuriyet altını satış: 7.193,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.067,00

Ata altın satış: 7.183,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Kasım Çarşamba günü saat 12.05 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Yağmur Tanrısevsin'in reklam çekiminden aldığı para dudak uçuklattı!
Ben Bu Cihana Sığmazam 9. son bölümle yine zirvede: 'Cezayir Türk yolda pusuya düşürüldü'
Crespo'nun nişanlısı Catarina'dan samimi itiraflar! G.Saray...
İşte Cimbom'un Icardi planı! Birkaç gün içinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ŞUBEYE GİTMEDEN BANKA HESABI NASIL AÇILIR?
KYK burs ve kredi başvuru ekranı e-Devlet
KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Huggy Wuggy neden yasaklandı? Tehlikesi ne?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (16 Kasım 2022)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karşıyaka'ya Kolombiyalı şutör! Karşıyaka'ya Kolombiyalı şutör! 11:58
Rossi için çılgın teklif! İşte o rakam Rossi için çılgın teklif! İşte o rakam 11:44
Ziraat Bankkart Sir Sicoma Monini Perugia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? CEV kupası canlı izle! Ziraat Bankkart Sir Sicoma Monini Perugia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? CEV kupası canlı izle! 11:37
Sevindiren gelişme! Böyle duyurdular Sevindiren gelişme! Böyle duyurdular 11:33
Arnavutluk - İtalya maçı saat kaçta? Arnavutluk - İtalya maçı saat kaçta? 11:06
İşte Cimbom'un Icardi planı! Birkaç gün içinde... İşte Cimbom'un Icardi planı! Birkaç gün içinde... 11:03
Daha Eski
Umman - Almanya maçı saat kaçta? Umman - Almanya maçı saat kaçta? 11:03
Polonya - Şili maçı saat kaçta? Polonya - Şili maçı saat kaçta? 10:55
BAE - Arjantin maçı saat kaçta? BAE - Arjantin maçı saat kaçta? 10:53
Kosova - Ermenistan maçı saat kaçta? Kosova - Ermenistan maçı saat kaçta? 10:50
Suudi Arabistan - Hırvatistan maçı saat kaçta? Suudi Arabistan - Hırvatistan maçı saat kaçta? 10:47
Doncic takımına galibiyeti getirdi Doncic takımına galibiyeti getirdi 10:45