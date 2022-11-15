Haberler Haberler İSKİ SU KESİNTİSİ – 15 Kasım 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ – 15 Kasım 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 15 Kasım Salı 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabı…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 11:50 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 12:10
İSKİ SU KESİNTİSİ – 15 Kasım 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde suların kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar ise arama motorlarında, 15 Kasım Salı 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri araştırıyor. İşte mahalle mahalle su kesintisi listesi...

15 KASIM 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

BAKIRKÖY

ŞENLİKKÖY MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-14 19:51:11.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ZEYTİNBURNU

YENİDOĞAN MAH,KAZLIÇEŞME MAH,GÖKALP MAH

Açıklama : İLÇE BELEDIYESI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-14 23:41:47.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2022 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

DİĞER
Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray için çarpıcı sözler! "Dünya Kupası arası olmasaydı..."
Cem Yılmaz ile sevgilisi Seda Akman'dan aşkın ilk karesi! Kaçamak aşıklar gecelerde takvim.com.tr objektiflerine işte böyle yakalandılar
Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Dünya Kupası...
F.Bahçe'den TFF'ye Arda Kardeşler çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? (15 Kasım)
KYK burs ve kredi başvuru ekranı e-Devlet
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kadın ve Erkek Voleybol Milli Takımları'nın rakipleri belli oluyor Kadın ve Erkek Voleybol Milli Takımları'nın rakipleri belli oluyor 11:44
Plan belli oldu! Zajc gidiyor o geliyor Plan belli oldu! Zajc gidiyor o geliyor 11:36
F.Bahçe'den TFF'ye Arda Kardeşler çıkarması! F.Bahçe'den TFF'ye Arda Kardeşler çıkarması! 11:07
Kaan Ayhan tercihini yaptı! Menajerine iletti... Kaan Ayhan tercihini yaptı! Menajerine iletti... 11:04
Filede derbi zamanı Filede derbi zamanı 10:58
Türkiye - Ürdün maçı saat kaçta? Türkiye - Ürdün maçı saat kaçta? 10:34
Daha Eski
Usta yazarlar 4 büyükleri değerlendirdi! "Bundan iyisi..." Usta yazarlar 4 büyükleri değerlendirdi! "Bundan iyisi..." 10:23
Venezuela - Panama maçı saat kaçta? Venezuela - Panama maçı saat kaçta? 10:22
Sakarya'da puanlar paylaşıldı Sakarya'da puanlar paylaşıldı 10:09
Olay ifadeler! "Figüranlara taş çıkaran sahte hareketlerle..." Olay ifadeler! "Figüranlara taş çıkaran sahte hareketlerle..." 10:00
Göztepe geriden gelip kazandı Göztepe geriden gelip kazandı 09:21
Jesus bu kez hatalı! F.Bahçe - Giresunspor maçında... Jesus bu kez hatalı! F.Bahçe - Giresunspor maçında... 09:05