Haberler Haberler 15 KASIM HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu tahmini

15 KASIM HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu tahmini

Kasım ayında olmamıza rağmen henüz kış kendini göstermemiş ve sıcaklıklarda ani düşüş yaşanmamıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu bilgilerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağışlar görülürken yurdun kalanında hava parçalı ve az bulutlu olacak. Peki, İstanbul'da hava nasıl olacak? 15 Kasım hava durumu tahmini ve il il yağış bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 10:10
15 KASIM HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Ülkemiz genelinde hava durumu parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz'de, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da, Rize, Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtilirken, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Peki, İstanbul'da hava nasıl olacak? 15 Kasım hava durumu tahmini ve il il yağış bilgileri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 13°C
Çok bulutlu ve kıyıları bu sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 16°C
Çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 12°C
Az bulutlu

KARS °C, 11°C
Az bulutlu

VAN °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıkları 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray iddiaları kasıp kavurmuştu! İlkay Gündoğan'dan flaş transfer sözleri: “O takım asla olmaz”
Taksim İstiklal'deki bombalı saldırıdan son anda kurtulan Cansel Elçin'den üzen paylaşım: "Öğrencilerimiz de var..."
Jesus bu kez hatalı! F.Bahçe - Giresunspor maçında...
Ferdi Kadıoğlu rekorla gidecek! Gelecek teklif yaklaşık..
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (15 Kasım 2022)
Koah nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Altında anlık son durum (15 Kasım Salı)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe geriden gelip kazandı Göztepe geriden gelip kazandı 09:21
Jesus bu kez hatalı! F.Bahçe - Giresunspor maçında... Jesus bu kez hatalı! F.Bahçe - Giresunspor maçında... 09:05
Boston Celtics seriye bağladı! Boston Celtics seriye bağladı! 08:49
FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılamadık! FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılamadık! 01:39
Ergin Ataman'dan sert tepki! "Provokasyon var" Ergin Ataman'dan sert tepki! "Provokasyon var" 00:52
12 Dev Adam sonunu getiremedi! 12 Dev Adam sonunu getiremedi! 00:48
Daha Eski
Ergin Ataman'dan sert tepki! "Provokasyon var" Ergin Ataman'dan sert tepki! "Provokasyon var" 00:41
İskoçya Milli Takımı Diyarbakır’a geldi İskoçya Milli Takımı Diyarbakır’a geldi 00:31
12 Dev Adam sonunu getiremedi! 12 Dev Adam sonunu getiremedi! 23:59
Seferovic'in yerine Fransız golcü! Seferovic'in yerine Fransız golcü! 23:38
🔴 A SPOR CANLI YAYIN 🔴 A SPOR CANLI YAYIN 23:29
Okan Buruk İmparator'u solladı! Okan Buruk İmparator'u solladı! 23:28