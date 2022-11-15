15 KASIM HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Ülkemiz genelinde hava durumu parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz'de, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da, Rize, Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtilirken, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Peki, İstanbul'da hava nasıl olacak? 15 Kasım hava durumu tahmini ve il il yağış bilgileri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 13°C
Çok bulutlu ve kıyıları bu sabah saatlerinde yağmurlu
SAMSUN °C, 16°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 12°C
Az bulutlu
KARS °C, 11°C
Az bulutlu
VAN °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıkları 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.