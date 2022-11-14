Haberler Haberler TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI | 2022 TKGM 426 personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir, kimler başvurabilir? - TKGM başvuru ekranı

TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI | 2022 TKGM 426 personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir, kimler başvurabilir? - TKGM başvuru ekranı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşra hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere 426 personeli bünyesine katacağını duyurdu. 1'i büro personeli ve 425'i tekniker eleman olmak üzere 426 sözleşmeli personel alımını duyan vatandaşlar arama motorlarında 2022 TKGM 426 personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir, kimler başvurabilir? - TKGM başvuru ekranı konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 11:30
TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI | 2022 TKGM 426 personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir, kimler başvurabilir? - TKGM başvuru ekranı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1'i büro personeli ve 425'i tekniker olmak üzere 426 personeli sözleşmeli olarak bünyesine katacağını duyurdu. Taşra hizmet birimlerinde görev almak isteyen kişiler başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırıyor. Resmi Gazete'de yer alan ve detayları belli olan ilanın ardından arama motorlarında sıklıkla araştırılan 2022 TKGM 426 personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir, kimler başvurabilir? - TKGM başvuru ekranı konularını konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

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2022 TKGM 426 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayınlanan iş ilanına göre, 426 sözleşmeli personel alımı için başvurular 1 Aralık tarihinde başlayacak. 11 Aralık 2022 saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden devam edecek olan başvurularda posta ya da kargo yöntemi kabul edilmeyip sadece internet başvuruları değerlendirmeye alınacak.

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2022 TKGM 426 PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR?

Başvurular 1 Aralık - 11 Aralık tarihlerinde e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

2022 TKGM 426 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? KİMLER BAŞVURABİLİR?

Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların KPSS puanı, eğitimi, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgiler başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılıyla temin ederek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenmeyecek.

Adaylar söz konu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri yapacak.

Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacak. Yurt içinde veya dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adaylar denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yükleyecek.

Erkek adaylardan askerlik bilgilerinde hata olanlar herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini düzelttirdikten sonra başvuruda bulunacak.

BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar başvuru değerlendirme sonuçları ile yerleştirme süreci ve sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Adayların işlem süreci ve gelinen aşamalar ile ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.kgm.gov.tr) yayımlanan duyuruları takip etmesi gerekiyor.

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