Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 14 Kasım Pazartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 14 Kasım Pazartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Megakentteki barajlarda doluluk oranı günlerdir yüzde 50'nin altında seyrederken 14 Kasım Pazartesi barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 09:54
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 14 Kasım Pazartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalması ancak beklenen yağışların bir türlü görülmemesiyle barajlardaki su seviyelerinde düşüş sürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 14 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 37,15 oldu.

💦PABUÇDERE BARAJI ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde olan kalmadı... Alibey Barajı yüzde 20.9 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 42,72 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 3,48 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
İstiklal Caddesi’ndeki hain terör saldırısı sonrası Türkiye tek yürek oldu! Sanat camiasından tepki yağdı ‘Bebek katilleri sizin insanlığınız yok’
Gökçe Bahadır'ın yeni evi dudak uçuklattı! 9 ay önce 85 bin TL'lik gelinlik giymişti rotayı Alaçatı'dan Bodrum'a çevirdi
Sırrı ortaya çıktı! İki aydır...
Geldi gördü yendi! Jesus herkesin saygısını kazandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
EYT'de son dakika: Masadaki formül belli oldu!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
2022 KYK Kredi ve Burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Bu hafta hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?
İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler (14 Kasım Pazartesi)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Yönetimden karar... F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Yönetimden karar... 09:43
Enes Ünal gol attı Getafe turladı Enes Ünal gol attı Getafe turladı 09:37
Ronaldo'dan ağır sözler! "İhanete uğramış hissediyorum" Ronaldo'dan ağır sözler! "İhanete uğramış hissediyorum" 09:33
Ne zaman dönecek? Kritik maçta sahada! Ne zaman dönecek? Kritik maçta sahada! 09:14
Sırrı ortaya çıktı! İki aydır... Sırrı ortaya çıktı! İki aydır... 08:08
Corinthians'tan Vitor Pereira kararı! Corinthians'tan Vitor Pereira kararı! 01:40
Daha Eski
Corinthians'tan Vitor Pereira kararı! Corinthians'tan Vitor Pereira kararı! 01:39
Cengiz'li Marsilya son dakikada kazandı! Cengiz'li Marsilya son dakikada kazandı! 00:43
Cengiz'li Marsilya son dakikada kazandı! Cengiz'li Marsilya son dakikada kazandı! 00:43
Juve rahat kazandı! Juve rahat kazandı! 00:38
Juve rahat kazandı! Juve rahat kazandı! 00:37
Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi! Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi! 23:52