Haberler Haberler ALMANYA 13 BİN EURO MAAŞLA TÜRK İŞÇİ ARIYOR! 18-45 yaş arası herkes başvurabilir! İşte meslekler ve başvuru şartları…

ALMANYA 13 BİN EURO MAAŞLA TÜRK İŞÇİ ARIYOR! 18-45 yaş arası herkes başvurabilir! İşte meslekler ve başvuru şartları…

Almanya 61 yılın ardından Türkiye'den işçi alımına yeniden başladı. Genç nüfusunun az olması nedeniyle sık sık göç alan ülkelerin başında gelen Avrupa ülkesi, 16 farklı bransşta personel alımı yapacağını duyurdu. Almanya'da çalışmak isteyen 18 - 45 yaş arası Türk vatandaşlarının başvurabileceği meslekleri ve başvuru şartlarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 16:00
ALMANYA 13 BİN EURO MAAŞLA TÜRK İŞÇİ ARIYOR! 18-45 yaş arası herkes başvurabilir! İşte meslekler ve başvuru şartları…

Avrupa'da çalışmak isteyen vatandaşların hayali Almanya'da gerçek oluyor. 61 yıl aranın ardından Türk işçilere yeniden kapısını açan Almanya, 16 farklı branşta binlerce personel alınacağını duyurdu. Çalışma ve oturum izni isteyen vatandaaşlar bu fırsatı değerlendirirken Almanya'nın kapılarını açacağı meslek gruplarını ve başvuru şartlarını haberimizde derledik.

ALMANYA'DA EN ÇOK İŞE ALIM YAPILAN MESLEK GRUPLARI

  • Aşçı
  • İnşaat işçisi
  • Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları
  • Kaynakçı
  • İnternet teknolojisi
  • Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi
  • Gastronomi
  • Eğitim
  • Sağlık hizmetleri
  • Çocuk yetiştiricileri
  • IT teknisyenleri
  • Metal ve ağır sanayi işçileri
  • Gastronomi uzmanları
  • Vasıflı işçiler
  • İnşaat sektörü işçileri
  • Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler
  • Teknik ve mekanik

Sık sık işçi göçü alan Almanya'da, yukarıda yazılı sektörlerde nitelikli işgücü arandığı biliniyor. 18 - 45 yaş arası kişilerin başvurusuna açık olan bu sektörlerde, en düşük maaş asgari ücret olan 2 bin 100 Euro (yaklaşık 40.194 TL) olurken en yüksek maaş ise 37 bin Euro (yaklaşık 708.108 TL) olarak biliniyor.

ALMANYA'DA POZİSYONA GÖRE MAAŞ TUTARLARI

  • Üst Düzey Yönetici

En az: 13.000 € (~248.820 TL)

En çok: 37.000 € (~708.108 TL)

  • Hakim

En az: 7.500 € (~ 143.550 TL)

En çok 9.000 € (~172.260 TL)

  • Orta Düzey Yönetici

En az: 6.500 € (~124.410 TL)

En çok: 19.000 € (~363.660 TL)

  • Yazılımcı

En az: 7.000 € (~133.980 TL)

En çok: 8.500 € (~162.690 TL)

  • Doktor

En az: 5.000 € (~95.700)

En çok: 7.000 € (~133.980 TL)

  • Mühendis

En az: 4.500 € (~76.560)

En çok: 6.500 € (~124.410 TL)

  • Mimar

En az: 4.000 € (~76.560)

En çok: 5.600 € (~107.184 TL)

  • Sigortacı

En az: 4.000 € (~76.560)

En çok: 5.600 € (~107.184)

  • İşçi

En az: 2.100 (~40.194)

En çok: 3.000 € (~57.420)

  • Teknisyen

En az: 2.900 € (~55.506)

En çok: 4.000 €(~76.560)

  • Güvenlik görevlisi

En az: 2.900 € (~55.506)

En çok: 4.000 € (~76.560)

  • Polis

En az: 3.000 € (~57.420)

En çok: 4.500 € (~76.560)

  • Finans çalışanı/Uzmanı

En az: 4.000 € (~76.560)

En çok: 5.600 € (~107.184)

  • Avukat

En az: 4.500 € (~76.560)

En çok: 6.500 € (~124.410 TL)

  • Bankacı

En az: 4.000 € (~76.560)

En çok: 5.600 € (~107.184 TL)

  • Dozer, Vinç Operatörü

En az: 3.500 € (~57.420)

En çok: 5.000 € (~95.700)

  • Şoför

En az: 3.000 € (~57.420)

En çok: 4.500 € (~76.560)

  • Kasap

En az: 2.000 € (~38.280)

En çok: 6.000 € (~114.840)

ALMANYA'DA ÇALIŞMAK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

25-45 yaş arası sabıka kaydı olmayan, öğrenci olmayan, iş tecrübesi olan ve engelli olmayan vatandaşlar başvurabilir.

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Ehliyet fotokopisi
  • Adli Sicil Kaydı
  • İkametgah Belgesi
  • Diploma
  • Sağlık Raporu
  • Mesleki yeterlilik belgesi
  • Nüfus kayıt örneği
  • Almanca tercümesi yapılmış özgeçmiş
  • İş deneyiminizi gösteren hizmet dökümü
  • Pasaport Fotokopisi (3 yıllık)
  • 6 ay içinde çekilen 6 tane biyometrik fotoğraf

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