2022-2023 KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? KYK bursu başvuru ekranı e-Devlet | KYK burs ve kredi başvuru tarihleri

Binlerce öğrencinin heeycanla beklediği KYK burs ve kredi ödemeleri başvuruları için geri sayım devam ediyor. Maddi durumu yetersiz öğrencilere burs imkanı tanınırken burs alamayan öğrencilere ise geri ödemeli kredi veriliyor. Geçtiğimiz sene Kasım ayının ilk haftasında alınan başvuruların bu yıl gecikmesiyle arama motorlarında, 2022-2023 KYK burs başvurusu ne zaman? KYK bursu başvuru ekranı e-Devlet ve KYK burs ve kredi başvuru tarihleri en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

💵2022-2023 KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?💵

2023 - 2023 Eğitim Öğretim Dönemi için verilecek KYK burs ve kredilere başvuruların hangi tarihte başlayacağı henüz bilinmiyor. Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;

"Burs/öğrenim kredisi başvurusu ile ilgili gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için http://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmî sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz."

Geçen yıl KYK burs ve kredi başvuruları 5 Kasım'da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti. Bu yılki başvuru sürecinin bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

E-DEVLET KYK BURSU BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuruların yine Kasım ayının üçüncü haftasında başlaması beklenirken konuya ilişkin henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK BURSU BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

11 adım süren KYK burs başvurusu e-Devlet ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak.

Birinci adımda bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak. İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor. Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, Dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, Beşinci adımda adres bilgileri, Altıncı adımda, özel durum bilgileri, Yedinci adımda aile bilgileri, Sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, Dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, Inuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, Son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.

KYK BURSU KİMLERE VERİLİR?

KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir: