MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI İKRAMİYESİ BELLİ OLDU | MPİ yılbaşı ikramiyesi ne kadar? - Milli piyango tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar?

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI İKRAMİYESİ BELLİ OLDU | Kasım ayına girişle birlikte 2023 heyecanı tüm dünyayı sardı. Yılbaşının ülkemizdeki en eğlenceli aktivitelerinden biri olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi için de geri sayıma geçildi. Milyonlarca insanın hayalini süsleyen piyango biletlerinde şanslı numaraları tutturan talihlinin alacağı miktar belli olurken MPİ, tam, yarım ve çeyrek piyango bilet fiyatlarını da açıkladı. Peki MPİ yılbaşı ikramiyesi ne kadar? - Milli piyango tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Şans oyunu tutkunlarının ilgiyle takip ettikleri Milli Piyango'da rekor ikramiye tutarı paylaşıldı. Bu sene yeni yıla girerken yapılacak çekilişte büyük ikramiyenin tam 200 milyon TL olacağı duyuruldu. Büyük ikramiyenin tam bilete çıkması halinde talihli kişi 200 milyon TL'lik ödülü elde edecek.

MİLLİ PİYANGO TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI NE KADAR?

200 milyon liralık büyük ikramiye tutarının olduğu yılbaşı özel çekilişinde tam bilet 200 TL'den sdatışa sunulacak. Yarım ve çeyrek bilet fiyatları ise şöyle:

TAM BİLET: 200 TL

YARIM BİLET: 100 TL

ÇEYREK BİLET: 50 TL